البوتكس والفيلر يتصدران التريند بسبب بسمة وهبة.. ما الفرق بينهما

يُطلق على البوتوكس وغيره من العلاجات المصنوعة من توكسين البوتولينوم أحيانًا اسم المُعدِّلات العصبية أو السموم العصبية.

يعمل البوتوكس فقط على التجاعيد التي تسببها حركة العضلات. تُعرف هذه التجاعيد باسم التجاعيد الديناميكية ، وغالبًا ما تسمى "خطوط التعبير".









التجاعيد الديناميكية الأكثر شيوعًا التي يمكن أن يعالجها البوتوكس هي الخطوط الموجودة في الجزء العلوي من الوجه ، مثل "11" بين الحاجبين، والخطوط الأفقية على الجبهة، وأقدام الغراب حول العينين، هذه الخطوط ناتجة عن الابتسام والعبوس والتحديق وتعبيرات الوجه الأخرى.





لن يعمل البوتوكس على إزالة الخطوط الدقيقة والتجاعيد الناتجة عن ترهل الوجه أو فقدانه، وتعرف هذه التجاعيد الثابتة، تشمل التجاعيد الثابتة خطوط في الخدين والرقبة والفك.





البوتوكس ليس علاجًا دائمًا، العلاجات المتكررة ضرورية لتأثيرات الحد من التجاعيد المستمرة، يجد معظم الناس أن تأثير البوتوكس المريح للعضلات يستمر لمدة 3 إلى 4 أشهر.