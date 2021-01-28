البوتكس والفيلر يتصدران التريند بسبب بسمة وهبة.. ما الفرق بينهما

تصدر البوتكس والفيلر مؤشر البحث جوجل، بعد أن أعلنت الإعلامية بسمة وهبة إصابتها بشلل عضلي عند إجراء البوتكس والفيلر عن طريق الخطأ.
يعمل البوتوكس عن طريق حجب الإشارات العصبية في العضلات التي يتم حقنها فيه، عندما تنقطع تلك الإشارات العصبية ، تصاب العضلة المصابة بالشلل أو التجمد مؤقتًا، بدون حركة هذه العضلات المختارة في الوجه، يمكن تخفيف بعض التجاعيد أو تقليلها أو حتى إزالتها.
يُطلق على البوتوكس وغيره من العلاجات المصنوعة من توكسين البوتولينوم أحيانًا اسم المُعدِّلات العصبية أو السموم العصبية.
يعمل البوتوكس فقط على التجاعيد التي تسببها حركة العضلات. تُعرف هذه التجاعيد باسم التجاعيد الديناميكية ، وغالبًا ما تسمى "خطوط التعبير".
التجاعيد الديناميكية الأكثر شيوعًا التي يمكن أن يعالجها البوتوكس هي الخطوط الموجودة في الجزء العلوي من الوجه ، مثل "11" بين الحاجبين، والخطوط الأفقية على الجبهة، وأقدام الغراب حول العينين، هذه الخطوط ناتجة عن الابتسام والعبوس والتحديق وتعبيرات الوجه الأخرى.
لن يعمل البوتوكس على إزالة الخطوط الدقيقة والتجاعيد الناتجة عن ترهل الوجه أو فقدانه، وتعرف هذه التجاعيد الثابتة، تشمل التجاعيد الثابتة خطوط في الخدين والرقبة والفك.
البوتوكس ليس علاجًا دائمًا، العلاجات المتكررة ضرورية لتأثيرات الحد من التجاعيد المستمرة، يجد معظم الناس أن تأثير البوتوكس المريح للعضلات يستمر لمدة 3 إلى 4 أشهر.
أما الفيلر فإنه يعمل على :
ملئ الشفاه الرقيقة.
تعزيز أو ملء المناطق الضحلة على الوجه.
تقليل أو إزالة الظل أو التجاعيد الموجودة تحت العينين الناتجة عن الجفن السفلي.
ملء أو تنعيم مظهر الندبات المتعفنة.
يملأ أو يخفف التجاعيد الثابتة، خاصة في أسفل الوجه.
تشمل التجاعيد الساكنة تلك الموجودة حول الفم وعلى طول الخدين. عادة ما تكون هذه التجاعيد نتيجة لفقدان الكولاجين والمرونة في الجلد.