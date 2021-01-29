5 أكواب.. دراسة تنصح كبار السن بشرب الشاي لجني الفوائد المذهلة





حسب الدراسة أن مع تقدم العمر يضعف جهاز المناعة لدينا ونصبح أكثر عرضة للأمراض المزمنة، يصبح من الأهمية بمكان أن تعتني بصحتك بشكل أكبر في سن أكبر من أجل أن تعيش حياة طويلة وصحية، وتشير النتائج الجديدة إلى أن شرب 5 أكواب من الشاي في اليوم يمكن أن يزيد من الدقة وسرعة رد الفعل للأشخاص فوق سن 85 عامًا.





وذكر البحث المنشور في The National أن زيادة الوظائف المعرفية يمكن أن تساعد كبار السن في العديد من الأنشطة مثل القيادة.





أوضح الدكتور إدوارد أوكيلو ، الذي قاد مشروع مركز أبحاث التغذية البشرية في جامعة نيوكاسل ، أن الزيادة في القدرة المعرفية لا ترجع فقط إلى المركب الموجود في المشروب ولكن أيضًا بسبب طقوس صنع وعاء من الشاي أو مشاركة محادثة على كوب من الشاي.





بالنسبة للدراسة درس الباحثون بيانات أكثر من 1000 مشارك فوق سن 85 عامًا ، تم جمعها بين عامي 2006 و 2020، كان هدفهم الأساسي البحث عن دليل على أن شرب الشاي الأسود يحمي من فقدان الذاكرة. في النهاية، اكتشفوا أن شرب المزيد من الشاي يمكن أن يحسن بشكل كبير من مدى الانتباه ، إلى جانب القدرة على أداء المهام المعقدة (السرعة الحركية)، ومع ذلك ، لم يجدوا أي صلة بين شرب الشاي ووظيفة الذاكرة بشكل عام.





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أشارت دراسة أخرى أجراها باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) وجامعة فودان في شنجهاي إلى أن احتساء الشاي يوميًا يمكن أن يخفض مستويات الاكتئاب لدى كبار السن، حتى في هذا ، كان من الصعب تحديد ما إذا كان الشاي يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب أم أنه يحدث بسبب التجمع الاجتماعي.





أشارت بعض الأوراق البحثية التي نُشرت في وقت سابق أيضًا إلى أن المركبات الموجودة في الشاي - كاتشين ، إل ثيانين ، والكافيين - يمكن أن تحسن الحالة المزاجية وتمنع السرطان وتزيد من طول العمر.











