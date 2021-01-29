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حوادث

شاهد.. تفحم 12 محلا وكشكا إثر حريق ضخم بسوق التوفيقية في وسط القاهرة

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:49 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبري
أنقذت العناية الإلهية منطقة سوق التوفيقية من كارثة وبفضل التحرك السريع لقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء أسامة فاروق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية؛ حيث نجحت القوات فى وقت قياسي من السيطرة علي حريق هائل شب فى كشك وامتد لعدد من الاكشاك والمحلات المجاورة.

وكانت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق كبير بسوق التوفيقية بوسط البلد .

علي الفور تم توجيه ١٠ سيارات اطفاء الي مكان البلاغ ، وتم محاصرة كرات اللهب التي امتدت بصورة كبيرة نتيجة وجود كميات كبيرة من البلاستيك وقطع غيار السيارات ومواد سريعه الاشتعال داخل الاكشاك والمحال التجارية.

وقد نجحت فرق الحماية المدنية فى السيطرة والانتهاء من عمليات التبريد دون الامتداد للعقار المجاورة .

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب داخل كشك اكسسوار سيارات نتيجة ماسي كهربائي ثم امتد الي ٨ اكشاك مجاورة و٤ محلات أيضا جميعهم خاصين ببيع قطع غيار وإكسسوارات السيارات .

تم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة العامة لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر من خلال المعمل الجنائى وجار اعداد تقرير بتحريات المباحث لبيان اذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه.
شاهد.. تفحم 12 محلا وكشكا إثر حريق ضخم بسوق التوفيقية في وسط القاهرة
شاهد.. تفحم 12 محلا وكشكا إثر حريق ضخم بسوق التوفيقية في وسط القاهرة
شاهد.. تفحم 12 محلا وكشكا إثر حريق ضخم بسوق التوفيقية في وسط القاهرة
شاهد.. تفحم 12 محلا وكشكا إثر حريق ضخم بسوق التوفيقية في وسط القاهرة
شاهد.. تفحم 12 محلا وكشكا إثر حريق ضخم بسوق التوفيقية في وسط القاهرة
شاهد.. تفحم 12 محلا وكشكا إثر حريق ضخم بسوق التوفيقية في وسط القاهرة
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