وفد وزارة التخطيط لتطوير المحليات يتابع العمل بـ كفر الشيخ

توجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعني بمشروع تطوير المحليات لمحافظة كفر الشيخ، ليواصل جولته لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات.





وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة حريصة علي متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات كافة والعمل علي تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بها فضلًا عن توفير التدريبات اللازمة للعاملين بتلك المراكز لمواكبة التغيرات التكنولوجية وضمان الانتقال إلي عملية الميكنة دون صعوبات.





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وتابعت هالة السعيد أن الحرص علي إتمام عملية ميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية يأتي في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي، موضحة أن محافظة كفر الشيخ شهدت ميكنة 12 مركز تكنولوجي من إجمالي 13 مركز .





من جانبه أشار اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بالوزارة أن الوفد توجه لمحافظة كفر الشيخ لمتابعة ما تم تنفيذه بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة تمهيدًا للافتتاح الرسمي له، موضحًا أن الزيارة تضمنت المرور علي مدن بلطيم وسيدي غازي ودسوق مع عقد اجتماعات مع رؤساء المدن ومديري الإدارات وموظفي الشبابيك الأمامية للوقوف علي مستوي الأداء.





ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء محمد عزي المشرف العام علي مشروعات المحليات بالوزارة، والعميد مهندس ماجد كمال مدير مشروع تطوير المراكز التكنولوجية.



