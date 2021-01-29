ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وفد وزارة التخطيط لتطوير المحليات يتابع العمل بـ كفر الشيخ

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:41 م
وزارة التخطيط و التنمية
وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية
Advertisements
آية الجارحي
توجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعني بمشروع تطوير المحليات لمحافظة كفر الشيخ، ليواصل جولته لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة حريصة علي متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات كافة والعمل علي تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بها فضلًا عن توفير التدريبات اللازمة للعاملين بتلك المراكز لمواكبة التغيرات التكنولوجية وضمان الانتقال إلي عملية الميكنة دون صعوبات.


وتابعت هالة السعيد أن الحرص علي إتمام عملية ميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية يأتي في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي، موضحة أن محافظة كفر الشيخ شهدت ميكنة 12 مركز تكنولوجي من إجمالي 13 مركز .

من جانبه أشار اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بالوزارة أن الوفد توجه لمحافظة كفر الشيخ لمتابعة ما تم تنفيذه بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة تمهيدًا للافتتاح الرسمي له، موضحًا أن الزيارة تضمنت المرور علي مدن بلطيم وسيدي غازي ودسوق مع عقد اجتماعات مع رؤساء المدن ومديري الإدارات وموظفي الشبابيك الأمامية للوقوف علي مستوي الأداء. 

ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء محمد عزي المشرف العام علي مشروعات المحليات بالوزارة، والعميد مهندس ماجد كمال مدير مشروع تطوير المراكز التكنولوجية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وفد التخطيط يزور المنوفية لمتابعة استعدادات التدريب على برنامج خدمات المواطنين

وفد وزارة التخطيط يتابع آخر الاستعدادات للتدريب على برنامج خدمات المواطنين بالإسكندرية وكفر الشيخ

وفد وزارة التخطيط لتطوير المحليات يتابع جولته بزيارة محافظة المنوفية

وفد وزارة التخطيط يتابع أداء المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا

التخطيط: ميكنة منظومة تراخيص المشروعات السياحية بجنوب سيناء

وفد وزارة التخطيط يتابع بالغربية مشروع تطوير المحليات وميكنة الخدمات

ترشيحاتنا

التأمينات السعودية توضح آلية توزيع معاش المتوفى.. وعائد المستفيد العامل بشركتين

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

مارك فيش لـ صدى البلد: موسيماني لم يقدم كل ما يملك مع الأهلي.. وفضلت لاتسيو على الزمالك

فيديو جراف.. أشهر الفنانين ضحايا الأخطاء الطبية

بعد انخفاض أعداد المصابين.. إغلاق قسم العزل بمستشفى القناة

إسرائيل تعتذر للإمارات | اعرف التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها