خلافات الميراث.. طالب يعتدى على ابن عمه بآلة حادة

أصيب شخص بإصابات بالغة في بني عبيد بالدقهلية ، اثر تعدي ابن عمه عليه بالضرب بآله حادة " كتر" لخلافات الميراث بينهما .



وورود إخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة بني عبيد من مستشفي المنصورة الدولي بوصول "محمد م. ال. " ۲۲ عاما ، ومقيم بندر بني عبيد ، مصابا بجرح قطعي بالرسخ الأيمن وقطع بالأوتار الباسطة لليد اليمني ( إدعاء تعدي ).





وانتقل ضباط المباحث وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجل عمه " صالح م. إ. م" ۱۸ عاما ، طالب بالصف الثالث الثانوي ومقيم بذات العنوان ، بالتعدي عليه بالضرب باله حادة " كتر " وإحداث إصابته ، لوجود خلافات عائلية بينهما بسبب الميراث.





وبتقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة تم إخطار الشرطة العسكرية . تحرر عن ذلك المحضر رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز بني عبيد ، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.