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حوادث

خلافات الميراث.. طالب يعتدى على ابن عمه بآلة حادة

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:54 م
طالب يعتدى علي نجل
طالب يعتدى علي نجل
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همت الحسينى
أصيب شخص بإصابات بالغة في بني عبيد بالدقهلية، اثر تعدي ابن عمه عليه بالضرب بآله حادة " كتر" لخلافات الميراث بينهما .

وورود إخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة بني عبيد من مستشفي المنصورة الدولي بوصول "محمد م. ال. " ۲۲ عاما ،  ومقيم بندر بني عبيد ، مصابا بجرح قطعي بالرسخ الأيمن وقطع بالأوتار الباسطة لليد اليمني ( إدعاء تعدي ).

وانتقل ضباط المباحث وبالفحص وسؤال المصاب  إتهم نجل عمه " صالح م. إ. م" ۱۸ عاما ، طالب بالصف الثالث الثانوي ومقيم بذات العنوان ، بالتعدي عليه بالضرب باله حادة " كتر " وإحداث إصابته ، لوجود خلافات عائلية بينهما بسبب الميراث.

وبتقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته  إعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة  تم إخطار الشرطة العسكرية . تحرر عن ذلك المحضر رقم  ٤١٨ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز بني عبيد ، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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