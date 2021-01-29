ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب الدحيل: مباراتنا أمام الأهلي صعبة لهذه الأسباب

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:23 م
الأهلي
الأهلي
Advertisements
إسماعيل محمود
تحدث الفرنسي صبري لموشي، المدير الفني لفريق الدحيل القطري، عن مواجهة فريقه المقبلة، أمام النادي الأهلي، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الدحيل القطري، يوم الخميس المقبل، في الدور الثاني لمونديال الأندية.


وقال "لموشي" في تصريحات لموقع النادي القطري الرسمي: "الاستعدادات عادية، ويجب أن نكون أكثر قدرة على المنافسة في هذه البطولة الرائعة التي لدينا الشرف في المشاركة فيها، سيتعين علينا أن نستغل كل فرصنا، ولهذا نحاول أن يكون فريقنا مكتمل الصفوف وجاهزين بنسبة 100% دون وجود مشاكل بدنية".


وأضاف:": مباراتنا أمام الأهلي صعبة، لديهم الخبرة في مثل هذه البطولات العالمية سواء دوري الابطال أو كأس العالم للاندية ولديهم غالبية اللاعبين في المنتخب، ويمتازون بخبرة كبيرة، لكن من ناحيتنا نريد أن نؤمن بفرصنا وأن نكون حازمين ومركزين حقًا.


ويشارك الدحيل في البطولة بصفته بطلًا للدوري القطري الموسم الماضي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كأس العالم للأندية 2020.. كل ما تريد معرفته عن موقف الأهلي ومباراياته

قرعة مونديال الأندية.. الأهلي يواجه الدحيل القطري

قرعة مونديال الأندية.. الأهلي يواجه بايرن ميونخ حال فوزه على الدحيل

قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يواجه الدحيل.. وتيجري المكسيكي يواجه أولسان الكوري

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ حال فوز بطل أفريقيا على الدحيل

عين على المنافس .. 9 معلومات عن الدحيل القطري أول محطات الأهلي في مونديال الأندية

ترشيحاتنا

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

أزمة في الأهلي.. رامي ربيعة خارج حسابات موسيمانى بالموسم الجديد

بعثة الأهلي تغادر مطار حمد إلى فندق الإقامة وسط استقبال حافل من الجالية المصرية

محصنون .. ما السر وراء عدم إصابة البعض بـ كورونا؟

حققت حلمي بالاحتراف .. مصطفى محمد يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد إعارته إلى جالاتا سراي

أصبحت بـ بيتى وسط عائلتى.. أول تعليق من أيمن حفني عقب عودته للزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تجمع عائلي وجنازة.. بريطانية تصاب بصدمة بعد تغريمها 10 آلاف جنيه إسترليني

الصين تهدد عرش تيسلا وتطرح نيو NIO ET7 ذاتية القيادة بمدى 1000 كيلو للشحنة.. صور

سبقهما شاروخان.. عروسان يحتفلان بزفافهما فى الصحراء البيضاء بالوادي الجديد