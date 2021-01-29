مدرب الدحيل: مباراتنا أمام الأهلي صعبة لهذه الأسباب

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ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الدحيل القطري، يوم الخميس المقبل، في الدور الثاني لمونديال الأندية.



وقال "لموشي" في تصريحات لموقع النادي القطري الرسمي: "الاستعدادات عادية، ويجب أن نكون أكثر قدرة على المنافسة في هذه البطولة الرائعة التي لدينا الشرف في المشاركة فيها، سيتعين علينا أن نستغل كل فرصنا، ولهذا نحاول أن يكون فريقنا مكتمل الصفوف وجاهزين بنسبة 100% دون وجود مشاكل بدنية".



وأضاف:": مباراتنا أمام الأهلي صعبة، لديهم الخبرة في مثل هذه البطولات العالمية سواء دوري الابطال أو كأس العالم للاندية ولديهم غالبية اللاعبين في المنتخب، ويمتازون بخبرة كبيرة، لكن من ناحيتنا نريد أن نؤمن بفرصنا وأن نكون حازمين ومركزين حقًا.



ويشارك الدحيل في البطولة بصفته بطلًا للدوري القطري الموسم الماضي.