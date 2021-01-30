ليس رسوبا .. تفاصيل إجراءات الاعتذار الصحي لمصابى كورونا عن إمتحانات الجامعات

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه يجوز للطلاب المصابين بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات الاعتذار عن أداء أي من امتحانات الفصل الدراسي الأول نظرًا للظروف الراهنة حيث يتم التقدم بطلب وفي هذه الحالة تكون الأعذار الطارئة والمرضية مقبولة ويمكن تقديمها فى أى وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.

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وأضاف المصدر أن الطالب يقدم شهادات تفيد إصابته بكورونا على أن يتم تأجيل المواد التي لم يحضرها الطالب للدور الثاني ويحصل على التقدير حسب درجته وليس مقبولا فقط ولا يعد راسبا في المرة الأولى لغيابه.

وأشار المصدر إلى أن هناك امتيازات خاصة تقدم للطلاب المصابين في حالة أدائهم للدور الثاني من اختبارات المادة، وذلك بالاحتفاظ بتقدير المادة دون أى نواقص في درجاته، كما أنه يحق له دخول اختبار المادة مع اختبارات الدور الثانى بالكلية في موعدها المحدد.

و أطمأن الوزير من رؤساء الجامعات خلال الاجتماع علي انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا على آخر استعدادات الجامعات لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019 /2020.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا يوم الأربعاء الموافق 31/12/2020، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:





- استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢٠

- بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢٠ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢٠

- تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا، وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.





ووجه وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، رؤساء الجامعات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.