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أخبار البلد

السيسي يوجه بتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي

السبت 30/يناير/2021 - 05:26 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن  الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار نشاط منظومة العمل المصرفي والنقدي.

ووجه  الرئيس بمواصلة تطبيق الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، خاصةً فيما يتعلق باحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وقام محافظ البنك المركزي باستعراض مبادرات البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز تلك الأوضاع والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية.
وعرض  طارق عامر جهود الجهاز المصرفي من أجل المشاركة في التنمية الاقتصادية، فضلًا عن حوكمة الأداء المصرفي ورفع مستويات الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل تكلفتها من خلال المدفوعات الإليكترونية.
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