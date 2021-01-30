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الانسداد الرئوي المزمن يهدد الحياة .. إليك الأعراض والأسباب والعلاج

السبت 30/يناير/2021 - 06:30 م
الانسداد الرئوي المزمن
الانسداد الرئوي المزمن يهدد الحياة .. اليك الاعراض والاسباب
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اسماء محمد
مرض الانسداد الرئوي المزمن أو انتفاخ الرئة (COPD) هو اسم لمجموعة من أمراض الرئة التي تسبب صعوبات في التنفس مما يجعلها تشكل خطرا على حياة الانسان.

اليكم ابرز الاعراض التى تساعد فى اكتشاف مرض الانسداد الرئوي المزمن واسبابه وطرق علاجه ، وفقا لما اورده موقع "  NHS " .
انتفاخ الرئة: تلف الحويصلات الهوائية في الرئتين.

التهاب الشعب الهوائية المزمن: التهاب طويل الأمد في الشعب الهوائية
مرض الانسداد الرئوي المزمن هو حالة شائعة تؤثر بشكل رئيسي على البالغين في منتصف العمر أو كبار السن الذين يدخنون، كثير من الناس لا يدركون أنهم يمتلكونها.

تميل مشاكل التنفس إلى التفاقم تدريجيًا بمرور الوقت ويمكن أن تحد من أنشطتك الطبيعية ، على الرغم من أن العلاج يمكن أن يساعد في إبقاء الحالة تحت السيطرة.

اعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن
الأعراض الرئيسية لمرض الانسداد الرئوي المزمن هي:

زيادة ضيق التنفس ، خاصة عندما تكون نشطًا
سعال صدري مستمرمع بلغم، قد يرفض بعض الناس هذا باعتباره مجرد "سعال مدخن"
التهابات الصدر المتكررة 
الصفير المستمر
بدون علاج ، عادة ما تزداد الأعراض سوءًا بشكل تدريجي. قد تكون هناك أيضًا فترات تسوء فيها فجأة ، تُعرف باسم التوهج أو التفاقم.
تعرف على المزيد حول أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن .

أسباب مرض الانسداد الرئوي المزمن
يحدث مرض الانسداد الرئوي المزمن عندما تلتهب الرئتان وتتلف وتتضيق. السبب الرئيسي هو التدخين ، على الرغم من أن الحالة يمكن أن تؤثر أحيانًا على الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا.

تزيد احتمالية الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن كلما زاد تدخينك وطالت مدة تدخينك.

تحدث بعض حالات مرض الانسداد الرئوي المزمن بسبب التعرض طويل الأمد للأبخرة أو الغبار الضار. البعض الآخر نتيجة مشكلة وراثية نادرة مما يعني أن الرئتين أكثر عرضة للتلف.

علاجات مرض الانسداد الرئوي المزمن
الضرر الذي يلحق بالرئتين بسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن دائم ، لكن العلاج يمكن أن يساعد في إبطاء تقدم الحالة، ابرزها:
التوقف عن التدخين: إذا كنت مصابًا بمرض الانسداد الرئوي المزمن وتدخن ، فهذا هو أهم شيء يمكنك القيام به.
أجهزة الاستنشاق والأدوية: للمساعدة في تسهيل التنفس
إعادة التأهيل الرئوي: برنامج متخصص للتمرين والتعليم
الجراحة أو زرع الرئة: على الرغم من أن هذا مجرد خيار لعدد قليل جدًا من الأشخاص.
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