رمضان عبدالمعز يكشف عن فعل غريب يقوم به البعض داخل المساجد .. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن بعض الناس تصلي الصلوات الخمسة وتخرج من المسجد بعد الصلاة لتكذب ، والبعض يقوم بفعل غريب وهو في المسجد حيث يفتح الفيس بوك ويعمل مشاركة لشيءغلط وتساءل : تصلي وتشتم أين الصلاة.





وأضاف عبدالمعز خلال لقائه على " دي ام سي" : كيف تصلي وتؤذي الناس وتقول سبحان ربي الأعلى وتتعالى على الناس .





وأكمل: حال عدم الراحة نلجأ إلى الصلاة مصدر الراحة.









أفضل دعوة من المسلم لأخيه

وكشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن أفضل دعوة يدعو بها المسلم لأخيه المسلم، وهي "ربنا يرضى عنك".





وقال عبد المعز، إن الله إذا رضى على عبد يسر له أمر دنياه وأمر أخراه، فالله تعالى يقول "لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ".





وأضاف، أن الصحابة بايعوا النبي في بيعة الرضوان، وسميت بذلك لكثرة الرضا فيها لان الله رضى عنهم في هذه البيعة، وكان وقت هذه البيعة وقت حزن للصحابة بسبب منعهم من دخول مكة.





وأشار إلى أننا علينا أن نحسن الظن بالله ، فإن العطايا على متن البلايا ، والعسر ياتي معه على الأقل يسرين، واعلم ان النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، منوها أنه لابد من وقوع الكرب حتى نرزق بالفرج.