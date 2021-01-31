نهائي مونديال اليد.. اللقب الخامس يلمع أمام السويد في مواجهة طموح الدنمارك

عندما يلتقي المنتخبان الدنماركي والسويدي، مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية لبطولة العالم الـ 27 لكرة اليد (مصر 2021)، ستكون البطولة على موعد مع منافسة شرسة بين اثنين من المنتخبات التي سبق لها الفوز باللقب العالمي.





وشق المنتخبان الدنماركي والسويدي، طريقهما بنجاح إلى النهائي لينحصر اللقب الجديد بينهما وذلك من بين 7 أبطال سابقين خاضوا المنافسة في هذه النسخة.





ومن بين المنتخبات الـ 32 التي شاركت في البطولة، سبق لـ 7 منتخبات التتويج باللقب العالمي، وهي فرنسا والسويد وألمانيا وروسيا وإسبانيا وكرواتيا والدنمارك.





وعلى مدار 26 نسخة سابقة بداية من 1936، احتكرت المنتخبات الأوروبية، لقب البطولة من خلال 12 منتخبًا، من بينها منتخبات لم تعد موجودة بالفعل مثل تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا.





ويستحوذ المنتخب الفرنسي على الرقم القياسي لعدد الألقاب التي أحرزها كل فريق في البطولة حتى الآن برصيد 6 ألقاب.





وجمعت هذه المنتخبات السبعة فيما بينها 18 لقبًا في النسخ الـ 26 السابقة، بخلاف الألقاب التي جمعتها تحت مسميات أخرى مثل ألمانيا الغربية أو ضمن كتل سابقة مثل الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا.





والقائمة التالية توضح سجل الأبطال السابقين لمونديال اليد:





- المنتخب الفرنسي: 6 ألقاب (1995 - 2001 - 2009 - 2011 - 2015 - 2017)





- المنتخب السويدي: 4 ألقاب (1954 - 1958 - 1990 - 1999)





- المنتخب الروماني: 4 ألقاب (1961 - 1964 - 1970 - 1974)





- المنتخب الألماني: لقبان (1938 - 2007)





- المنتخب الروسي: لقبان (1993 - 1997)





- المنتخب الإسباني: لقبان (2005 - 2013)





- المنتخب الكرواتي: لقب واحد (2003)





- المنتخب الدنماركي: لقب واحد (2019)





- منتخب تشيكوسلوفاكيا: لقب واحد (1967)





- منتخب الاتحاد السوفيتي: لقب واحد (1982)





- منتخب يوغوسلافيا: لقب واحد (1986)



