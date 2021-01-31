أمجد الحداد يكشف معلومات جديدة عن لقاح استرازينيكا

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة: "إننا لن نستطيع القضاء على أي وباء أو فيروس إلا بوجود لقاح فعال"، لافتا إلى أن انتهاء أي وباء مرهون بتلقيح المواطنين ضد هذا المرض، معقبا: "ده زي الأوبئة والأمراض اللي قبل كده ولم يقض عليها إلا اللقاح".









وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن الدولة والقيادة السياسية تعمل على التنوع في اللقاحات، وتم التعاقد على نوعين من اللقاحات وهما سينوفارم الصيني ولقاح استرازينيكا.









وأشار إلى أن كل تلك اللقاحات معتمدة وأثبتوا فعاليتها وليس لها آثار جانبية، ولكن لقاح استرازينيكا يعتمد على تقنية تسمى الناقل الفيروسي وهي تقنية أثبتت أنها ليست آثارا جانبية، ومأمونيته عالية جدا وفعاليته تصل إلى 75%.









وأوضح أن تلك اللقاحات مصنعة بطرق وتقنيات تقليدية، وهذا على عكس لقاح "فايزر" الذي حقق بعض المشاكل، مؤكدا أن التنوع في وجود اللقاحات في مصر شيء هام جدا، لتعدد الجهات لاكتفاء الكميات التي نحتاجها من اللقاحات، مشيرا إلى أن الآثار الجانبية للقاحات الموجودة في مصر حاليا هي الآثار الجانبية المعهودة مثل الإنفلونزا.







