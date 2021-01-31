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توك شو

أمجد الحداد يكشف معلومات جديدة عن لقاح استرازينيكا

الأحد 31/يناير/2021 - 10:16 ص
لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة: "إننا لن نستطيع القضاء على أي وباء أو فيروس إلا بوجود لقاح فعال"، لافتا إلى أن انتهاء أي وباء مرهون بتلقيح المواطنين ضد هذا المرض، معقبا: "ده زي الأوبئة والأمراض اللي قبل كده ولم يقض عليها إلا اللقاح".


وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن الدولة والقيادة السياسية تعمل على التنوع في اللقاحات، وتم التعاقد على نوعين من اللقاحات وهما سينوفارم الصيني ولقاح استرازينيكا.


وأشار إلى أن كل تلك اللقاحات معتمدة وأثبتوا فعاليتها وليس لها آثار جانبية، ولكن  لقاح استرازينيكا يعتمد على تقنية تسمى الناقل الفيروسي وهي تقنية أثبتت أنها ليست آثارا جانبية، ومأمونيته عالية جدا وفعاليته تصل إلى 75%.


وأوضح أن تلك اللقاحات مصنعة بطرق وتقنيات تقليدية، وهذا على عكس لقاح "فايزر" الذي حقق بعض المشاكل، مؤكدا أن التنوع في وجود اللقاحات في مصر شيء هام جدا، لتعدد الجهات لاكتفاء الكميات التي نحتاجها من اللقاحات، مشيرا إلى أن الآثار الجانبية للقاحات الموجودة في مصر حاليا هي الآثار الجانبية المعهودة مثل الإنفلونزا. 



وأعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عن ترقب وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا - أوكسفورد اليوم، الأحد، وكانت هيئة الشراء الموحد المصرية أعلنت التعاقد مع الشركتين المصنعتين للقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة.
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