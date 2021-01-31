ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سيناء الحاضر وتحديات المستقبل .. ندوة بالأعلى للإعلام بحضور خالد فودة

الأحد 31/يناير/2021 - 12:56 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تحديات سيناء في ندوة بعنوان: «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل»، والتي تعقد بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات المحافظة؛ بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو.

وتناقش الندوة عدة موضوعات مهمة عن محافظة جنوب سيناء، يأتي على رأسها المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ كذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.

يشارك فى الندوة عدد كبير من مراسلى  الإذاعات والفضائيات الأجنبية؛ وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المصريين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

5 فبراير.. انطلاق دورة الإعلام الديني بين الأوقاف والأعلى للإعلام وجنوب سيناء

الأوقاف: ٢٫٥ مليون جنيه لإنهاء أعمال مسجد الروضة بمدينة الطور

انطلاق الدورة 31 في الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

الأوقاف تقرر إيقاف كبير مفتشي الدعوة بإدارة بدر بالبحيرة وإحالته للتحقيق

محافظ جنوب سيناء: البدء في إنشاء قرية التراث ومضمار الخيول بشرم الشيخ

الأحد.. الأعلى للإعلام ينظم ندوة بعنوان " سيناء الحاضر وتحديات المستقبل"

ترشيحاتنا

الأضخم في التاريخ.. العقد الفرعوني لـ ميسي يدمر برشلونة

بوتين يزور مصر مارس المقبل.. وتوقعات بعودة الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة

البنك المركزي: تراجع صافى احتياطى مصر من الذهب إلى 4.4 مليار دولار خلال سبتمبر 2020

الليلة.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد تحت عنوان مواجهة أحفاد الفايكنج

توقف عمليات إطفاء مخزن أحذية فيصل بعد انهيار السقف على القوات.. وإنقاذ 15 أسرة بالعقار

تعبت كتير وكدا كفاية.. شاهد | ميمى جمال تعلن اعتزالها الفن على الهواء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار تنافسية.. الصين تزيح الستار عن سيارة بيك آب المميزة

بالجلد الأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

شاهد.. شاب فلسطيني يصنع سيارة محلية الصنع بورشته.. صور