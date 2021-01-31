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برلمان

برلمانى يطالب بضرورة فض الاشتباك بقانون الملاحة الداخلية

الأحد 31/يناير/2021 - 01:37 م
الجلسة العامة
الجلسة العامة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
طالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بضرورة فض الاشتباك بقانون الملاحة الداخلية، لتعظيم الاستفادة من النقل النهرى فى مصر، مشيرا إلى أن هناك قطاعا عريضا لا يعرف النقل النهرى فى مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للتعقيب على بيان وزير النقل المهندس كامل الوزير بشأن أداء وزارته خلال العامين الماضيين.

وقال قرقر إننا نطمح فى فض الاشتباك فى قانون الملاحة الداحلية، ليقوم النقل النهرى، بدوره فى نقل البضائع، وأيضا نطمح فى أن يمتد التطوير فى قطاع النقل البحرى بشكل أكبر يمكن ليكون مصدر للدخل القومى للبلاد، مشيرا إلى ضرةرة الإتجاه إلى موانئ  البحر الأحمر لتسهيل نقل البضائع لمنطقة الصعيد وغيرها.

وتابع وكيل لجنة النقل بالبرلمان: ما شهده قطاع النقل فى مصر خلال الفترة الأخيرة، يعد إنجازا بمعنى الكلمة، ويكفى ارتفاع تصنيف مصر دوليا 90 مركزا فى مؤشر جودة الطرق. 

وأضاف: أيضا ما حدث فى السكة الحديد يعد إنجازا، بعدما غاب عنها التطوير منذ عام 1940، مشيرا إلى أن ذلك المرفق يخدم أكثر من 100 مليون حاليا بعدما كان يخدم فى الماضى 12 مليون فقط، وقت إنشائه.

وأشاد قرقر، بإجراءات التطويلا التى تتم فى قطاع النقل، موضحا أنه فى ظل القيادة السياسية لا ننظر إليه  كتطوير فى النقل بقدر النظر إليها فى ضوء التنمية المستدامة التى تعد أساس العمل التنموى. 

وقال قرقر: شهادتى مجروحة فى المهندس كامل الوزير، ومن فضل ربنا علينا أنه يترأس ذلك المرفق الهام فى مصر فالكل يعلم مجهوداته يوميا ، داعيا كل القطاعات والمسئولين ان تحذو بحذوه.
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