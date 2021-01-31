ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

3 عصافير بحجر.. أرقام أسطورية بالجملة تنتظر محمد صلاح أمام وست هام

الأحد 31/يناير/2021 - 03:00 م
محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
يستهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحقيق 3 أرقام قياسية جديدة مع ليفربول، عندما يحل الريدز ضيفا ثقيلا على نظيره وست هام اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب لندن الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإسباني.


ويحتاج محمد صلاح إلى هدف واحد في شباك وست هام، لتحقيق 3 إنجازات قياسية جديدة مع ليفربول، وهي:

1- خامس لاعب في تاريخ ليفربول يسجل  4 مباريات على التوالي:
سيصبح محمد صلاح خامس لاعب في تاريخ نادي ليفربول، يسجل 20 هدفا أو أكثر بقميص الريدز في 4 مواسم متتالية، حال سجل في لقاء الليلة.


ونجح 4 لاعبين فقط حتى الآن في تسجيل 20 هدفا أو أكثر بقميص ليفربول، وهم جوردون هودسون بويلي ليدل وروجر هانت وإيان راش.


إيان راش هو آخر من حقق هذا الإنجاز، حيث سجل 20 هدفا أو أكثر في 6 مواسم متتالية في الفترة من عام 1981 حتى 1987.


2- هداف الريدز التاريخي أمام وست هام:
يتصدر محمد صلاح قائمة لاعبي ليفربول الأكثر تسجيلا في شباك وست هام على التاريخ برصيد 7 أهداف، وذلك بالتساوي مع ستيفين جيرارد ومايكل أون.


يحتاج محمد صلاح إلى هدف في لقاء الليلة، للانفراد بلقب هداف الريدز التاريخي أمام وست هام.


3- تكرار إنجاز غائب منذ 63 عاما:
نجح محمد صلاح في التسجيل في شباك وست هام آخر 3 مباريات على التوالي، وفي حال سجل في لقاء الليلة، سيصبح أول لاعب من ليفربول يسجل في شباك المطارق 4 مباريات على التوالي، منذ بيلي ليدل عام 1958.


يذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بفارق هدف وحيد عن ثنائي توتنهام هاري كين وهيونج سون.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يستهدف معادلة إنجاز ساديو ماني أمام وست بروميتش

حساب البريميرليج: صلاح ساهم في إحراز 15 هدفا في آخر 10 مباريات ضد الفرق الصاعدة

تحطيم رقم فاولر التاريخي.. إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح أمام ساوثهامبتون

جلاد السبيرز.. سجل تهديفي مرعب لـ محمد صلاح في شباك توتنهام قبل موقعة الليلة

لم يتحقق منذ 34 عاما.. إنجاز أسطوري ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام

على رأسهم محمد صلاح وأحمد فتحي.. تشكيل إفريقيا المثالي في العقد الأخير

ترشيحاتنا

بعد انتشاره في الصين.. تعرف على أعراض الإصابة بـ فيروس نيباه

مجدي عبدالغني: كل الاحترام لأحكام القضاء.. والاستئناف خلال أيام

قتل بحار.. طلب عاجل للنيابة البحرينية بالملاحقة الجنائية لمسئولين في قطر

نهائي كأس العالم لليد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

بالأحمر الناري.. ساندي علي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

تعبت كتير وكدا كفاية.. شاهد | ميمى جمال تعلن اعتزالها الفن على الهواء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلالة كورونا الجديدة والأصلية.. الفرق بين أعراضهما

شاهد.. جنرال موتورز تكشف عن سيارة أجرة طائرة

حافظ عليها.. طرق الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الطرفية