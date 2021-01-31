شباب الأهلي يفوز على سموحة 2 - 0 ضمن المرحلة النهائية بدوري الجمهورية

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 1999 على ضيفه سموحة بهدفين دون رد أحرزهما مصطفى فوزي وزياد طارق في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب.





بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رمضان أبو حطب.

الدفاع: محمد ناصر - إبراهيم السيد - عبد الرحمن أشرف «مانو» - مصطفى إلياس.

الوسط: أحمد السيد - حسون محمد - وليد مصطفى - زياد طارق - محمد أحمد «بيسو».

الهجوم: مصطفى فوزى.





افتتح مصطفى فوزي التسجيل للأهلي في الدقيقة 21 من الشوط الأول، بعدما تلقى تمريرة عرضية من بيسو وقابلها بتسديدة رائعة في المرمى.





وشارك في الشوط الثاني محمد نصير بدلًا من وليد مصطفى، وأحمد الشامي بدلًا من مصطفى فوزي، ومحمد علاء بدلًا من أحمد السيد، وفهد جمعة بدلًا من بيسو.





وقبل لحظات من نهاية المباراة وتحديدًا في الدقيقة «٩٠ + ٢» مرَّر فهد جمعة كرة مميزة لزياد طارق الذي انفرد بحارس المرمى وراوغه بمهارة رائعة، مسجلًا الهدف الثاني للأهلي، وذلك رغم النقص العددي في صفوف الفريق، الذي اضطر إلى استكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة ٨٣ بسبب إصابة محمد نصير، وعدم إمكانية إشراك لاعب آخر بدلًا منه، نظرًا لنفاد التغييرات الثلاثة المخصصة للفريق.





بهذا الفوز رفع شباب الأهلي رصيده إلى ٤ نقاط، من الفوز على سموحة ٢- صفر، والتعادل مع الإسماعيلي ١- ١ في الجولة الأولى، مسجلًا ٣ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه، بينما لم تكن له مباراة ضمن الجولة الثانية.





وتضم المرحلة النهائية بدوري الجمهورية إلى جانب الأهلي كلا من الإسماعيلي والزمالك والإنتاج الحربي وسموحة والمقاولون العرب وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وإنبي.



