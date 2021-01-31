أهالي شارع أبو هميلة بالعياط يشكون الباعة الجائلين

أستغاث سكان شارع أبوهميلة بمدينة العياط محافظة الجيزة ، في رسالة بعث بها أحد السكان نيابة عنهم لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الباعة الجائلين بما يؤدي إلى تكدس كبير للمواطنين، بالإضافة إلى انتشار القمامة بالشارع والحيوانات الضالة .



