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رياضة

رئيس الوزراء يشهد ختام مونديال العالم لكرة اليد

الأحد 31/يناير/2021 - 06:29 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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حسن العمدة
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات ختام بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر خلال الفترة 13 - 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم.

وتجمع المباراة الختامية للمونديال التي تقام بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، منتخبي السويد والدنمارك للتنافس على لقب البطولة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأعضاء اللجنة المنظمة.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بتسليم كأس البطولة للمنتخب الفائز بالمركز الأول بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للعبة، إضافة إلى تسليم راية تنظيم المونديال في نسخته ال 28 إلى مسئولي دولتى السويد وبولندا، المزمع استضافة المونديال بهما عام 2023.

وتشهد مراسم توزيع جوائز البطولة تسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لصاحب المركز الأول، والميداليات الفضية للمركز الثاني، والبرونزية لمنتخب إسبانيا الذي حل في المركز الثالث بعد تغلبه على منتخب فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، علاوة على الكلمات الرسمية ورفع أعلام المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتسليم راية تنظيم النسخة القادمة إلى السويد وبولندا. 

يذكر أن بطولة العالم لكرة اليد انطلقت فعالياتها يوم 13 يناير الماضي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واحتضنت منافساتها الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي، والصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية، ولاقي تنظيم البطولة على أرض مصر في ظل تحدي تداعيات كورونا، إشادة واسعة من المنتخبات وجميع الوفود المشاركة.

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