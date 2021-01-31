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رياضة

15 دقيقة.. الدنمارك تتقدم على السويد 7-6 في نهائي كأس العالم لليد

الأحد 31/يناير/2021 - 07:01 م
كاس العالم لليد
كاس العالم لليد
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث أول 15 دقيقة من المباراة التي تجمع بين منتخب السويد ونظيره الدنماركي، في نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد، بتقدم الدنمارك 7-6.

بدأ منتخب الدنمارك مشواره في الدور التمهيدي من البطولة بالفوز على البحرين بنتيجة 34-20، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية 39-19، ثم التفوق على الأرجنتين 31-20، ليتأهل منتخب الدنمارك إلى الدور الرئيسي كأول المجموعة.

وفي الدور الرئيسي استكمل المنتخب الدنمارك ي مشوار انتصاراته، حيث فاز على قطر 32-23، وعلى اليابان 34-27، وعلى كرواتيا 38-26.

وفي دور ربع النهائي فاز منتخب الدنمارك على منتخبنا الوطني 39-38 بضربات الجزاء في مباراة وصفت بأنها نهائي مبكر.

 وفي نصف النهائي فازت الدنمارك على إسبانيا بنتيجة 35-33.


أما منتخب السويد الذي تواجد مع منتخب مصر في نفس المجموعة فقد بدأ مشواره في الدور التمهيدي بالفوز على مقدونيا 23-20، ثم الفوز على تشيلي 41-26، والفوز على منتخب مصر بفارق هدف واحد 24-23.

وفي الدور الرئيسي تعادل منتخب السويد في أول مبارياته مع منتخب بيلاروسيا، وتعادل أيضا مع منتخب سلوفينيا 28-28 قبل أن يفوز على منتخب الاتحاد الروسي 34-20.

وفي الدور ربع النهائي فاز المنتخب السويد ي على نظيره القطري بنتيجة 35-23.

وفي نصف النهائي فاز منتخب السويد على نظيره الفرنسي 32-26 ليتأهل إلى المباراة النهائية ويلاقي الدنمارك .

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