أبرزها استهلاك البنزين .. 6 أسباب تدل على انسداد الشكمان

يعد نظام العادم أو ما يعرف بالشكمان من أهم الاجزاء في السيارة ، والسبب أنه المسئول عن إخراج الغازات ، والأبخرة الضارة ، والناتجة عن عملية الاحتراق بداخل محرك السيارة .
أما في حالة تعرض الشكمان للانسداد فإنه يؤدي إلى ظهور العديد من الاعطال في السيارة ، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أهم المؤشرات التي تؤدي إلى انسداد الشكمان .
1-من أهم المؤشرات ارتجاف السيارة ، خاصة عند توقفها مع تشغيل المحرك.
2- تتعرض السيارة أيضا إلى التوقف فجأة أثناء السير.
5- سيلاحظ قائد السيارة استهلاكا كبيرا في البنزين ، وذلك لأنه يقوم بالضغط بشكل أقوى على دواسة الوقود لعدم وجود أي عزم في المحرك.
6-ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل ملحوظ أثناء السيارة مما يسبب خطرا كبيرا، ويجعل السيارة عرضة للتوقف.
أما في حالة تعرض الشكمان للانسداد فإنه يؤدي إلى ظهور العديد من الاعطال في السيارة ، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أهم المؤشرات التي تؤدي إلى انسداد الشكمان .
1-من أهم المؤشرات ارتجاف السيارة ، خاصة عند توقفها مع تشغيل المحرك.
2- تتعرض السيارة أيضا إلى التوقف فجأة أثناء السير.
3- وجود ضعف كبير في عزم المحرك ، والسبب ان السيارة تفقد قوتها خاصة عند صعود المرتفعات .
4- ظهور رائحة غاز مع رائحة عوادم أو وقود قوية داخل مقصورة القيادة ، لخروج العوادم بطريقة غير سليمة لانسداد نظام العادم.
5- سيلاحظ قائد السيارة استهلاكا كبيرا في البنزين ، وذلك لأنه يقوم بالضغط بشكل أقوى على دواسة الوقود لعدم وجود أي عزم في المحرك.
6-ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل ملحوظ أثناء السيارة مما يسبب خطرا كبيرا، ويجعل السيارة عرضة للتوقف.