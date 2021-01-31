أبرزها استهلاك البنزين .. 6 أسباب تدل على انسداد الشكمان





أما في حالة تعرض الشكمان للانسداد فإنه يؤدي إلى ظهور العديد من الاعطال في السيارة ، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أهم المؤشرات التي تؤدي إلى انسداد الشكمان .





1-من أهم المؤشرات ارتجاف السيارة ، خاصة عند توقفها مع تشغيل المحرك.



2- تتعرض السيارة أيضا إلى التوقف فجأة أثناء السير.



3- وجود ضعف كبير في عزم المحرك ، والسبب ان السيارة تفقد قوتها خاصة عند صعود المرتفعات .

4- ظهور رائحة غاز مع رائحة عوادم أو وقود قوية داخل مقصورة القيادة ، لخروج العوادم بطريقة غير سليمة لانسداد نظام العادم.



5- سيلاحظ قائد السيارة استهلاكا كبيرا في البنزين ، وذلك لأنه يقوم بالضغط بشكل أقوى على دواسة الوقود لعدم وجود أي عزم في المحرك.



6-ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل ملحوظ أثناء السيارة مما يسبب خطرا كبيرا، ويجعل السيارة عرضة للتوقف.



1-من أهم المؤشرات ارتجاف السيارة ، خاصة عند توقفها مع تشغيل المحرك.2- تتعرض السيارة أيضا إلى التوقف فجأة أثناء السير.4- ظهور رائحة غاز مع رائحة عوادم أو وقود قوية داخل مقصورة القيادة ، لخروج العوادم بطريقة غير سليمة لانسداد نظام العادم.5- سيلاحظ قائد السيارة استهلاكا كبيرا في البنزين ، وذلك لأنه يقوم بالضغط بشكل أقوى على دواسة الوقود لعدم وجود أي عزم في المحرك.6-ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل ملحوظ أثناء السيارة مما يسبب خطرا كبيرا، ويجعل السيارة عرضة للتوقف.

يعد نظام العادم أو ما يعرف بالشكمان من أهم الاجزاء في السيارة ، والسبب أنه المسئول عن إخراج الغازات ، والأبخرة الضارة ، والناتجة عن عملية الاحتراق بداخل محرك السيارة .