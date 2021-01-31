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سيارات

أبرزها استهلاك البنزين .. 6 أسباب تدل على انسداد الشكمان

الأحد 31/يناير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
يعد نظام العادم أو ما يعرف بالشكمان من أهم الاجزاء في السيارة ، والسبب أنه المسئول عن إخراج الغازات ، والأبخرة الضارة ، والناتجة عن عملية الاحتراق بداخل محرك السيارة .


أما في حالة تعرض الشكمان للانسداد فإنه يؤدي إلى ظهور العديد من الاعطال في السيارة ، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أهم المؤشرات التي تؤدي إلى انسداد الشكمان .


1-من أهم المؤشرات ارتجاف السيارة ، خاصة عند توقفها مع تشغيل المحرك.

2- تتعرض السيارة أيضا إلى التوقف فجأة أثناء السير.

3- وجود ضعف كبير في عزم المحرك ، والسبب ان السيارة تفقد قوتها خاصة عند صعود المرتفعات .

4- ظهور رائحة غاز مع رائحة عوادم أو وقود قوية داخل مقصورة القيادة ، لخروج العوادم بطريقة غير سليمة لانسداد نظام العادم.

5- سيلاحظ قائد السيارة استهلاكا كبيرا في البنزين ، وذلك لأنه يقوم بالضغط بشكل أقوى على دواسة الوقود لعدم وجود أي عزم في المحرك.

6-ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل ملحوظ أثناء السيارة مما يسبب خطرا كبيرا، ويجعل السيارة عرضة للتوقف.

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