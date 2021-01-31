أقل خطورة من كورونا.. نائب عزل نجيلة السابق يوضح خطورة فيروس نيباه

نفي الدكتور محمد علام، نائب مستشفي النجيلة للعزل سابقا، صحة ما تم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بشأن خطورة فيرس نيباه، موضحا إنه أقل خطورة من فيروس كورونا، ولا يعتقد أن يتحول إلي جائحة جديدة تهدد العالم -كما هو مشاع.





وأوضح علام في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن العالم تعرض خلال الثلاثون عاما السابقة، لتفشي فيروس نيباه أكثر من مرة، وتم السيطرة عليه بكل سهولة.





وأشار نائب مستشفي نجيلة للعزل السابق، إنه طبقا لمنظمة الصحة العالمية، كان آخر تفشى لفيروس نيباه فى الهند فى 2018، حيث بلغ حصيلة الإصابات وقتها 19 شخص فقط وتوفى 17 منهم، وتم الاعلان عن السيطرة عليه في يوليو 2018.



وأوضح أن الحديث عن فيروس نيباه تكرر فى ابريل واغسطس وفبراير الجاري، وبشكل مختلف وغير دقيق، وهو ما قد يدعو الناس الي الانصراف عن العدو الحقيقي وهو الكوفيد، مؤكدا انه اخطر من نيباه ووفياته اكتر منه بالاف الاضعاف.

وأشار إلي أن نسبة الوفاة من فيروس نيباه، تصل الي 70 ٪، ولكنها تحت السيطرة لان اعراضه واضحة وقوية وطريقة إنتقاله ليست بسهوله الكوفيد.

وتابع الدكتور علام موضحا ان خطورة الكوفيد ليست في نسبه وفياته، حيث يعتبراقل فيروس دارج بقائمة الفيروسات خطورة، و لكن خطورته فى معدلات انتشاره السريعة، وهو ما يخلف ملايين الاصابات والوفيات.





وأوضح إلي إصدار منظمة الصحة قائمة ببعض الفيروسات، لحث مراكز الابحاث العالمية علي تطوير أدوية مكافحة لإنتشار العدوي، خاصة مع عدم تصنيع علاجات ضد الفيروسات الدارجة بالقائمة إلي الأن.



وتضم القائمة" الكوفيد، حمى القرم والكونغو النزيفيه Crimean-Congo haemorrhagic fever، فيروس الايبولا وفيروس ماربورغ Ebola virus، حمى لاسا Lassa fever، سارس والميرس SARS MERS-COV، فيروس نيباه، حمى الوادى rift vally fever، فيروس زيكا، X".



