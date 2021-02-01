ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بطرق مختلفة.. طريقة عمل البرجر وخبزه أحلى من المطاعم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين

يعد البرجر من الوجبات السريعه المحببة التى تبحث عنها كثير من السيدات...

إليك طريقة تحضير  البرجر وتوست البرجر في منزلك بمكونات سهلة وبسيطة وبمذاق لا يقاوم وفى الوقت نفسه تكلفة أقل وفقا لموقع بولد سكاى الهند

وصفة توست  البرجر:

كيفية تحضير هذا في المنزل
وقت التحضير 2 ساعة 30 دقيقة
وقت الطبخ 15 م
الوقت الكلي 2 ساعة 45 دقيقة
 تكفي: 8 قطع

مكونات

3½ كوب دقيق لجميع الأغراض
1 كوب ماء فاتر
2 ملاعق كبيرة زبدة
1 بيضة كبيرة
نصف كوب سكر
1¼ ملعقة صغيرة ملح
1 بيضة مخفوقة
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة صغيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة من بذور السمسم
2 ملاعق كبيرة حليب


 أولًا ، تحتاج إلى خلط المكونات اللازمة لعجن العجين. يمكنك إما استخدام يدك أو الخلاط لعجن عجينة ناعمة وطرية.
بمجرد العجن ، غطي العجينة واتركيها لمدة 1-2 ساعة.
عندما تسمح للعجين بالتخمر لمدة 1-2 ساعة ، يبدو حجم العجين يتضاعف.
بعد ذلك ، يُفرغ العجين من الهواء ويُقسّم إلى 8-9 قطع متساوية.
الآن أعطِ شكلًا دائريًا لكل قطع العجين الصغيرة ثم افرد الكرات لتعطيها حجمًا يشبه حجم كعكة.
خذ ورقة خبز مبطنة بورق أو منديل ورقي مدهون وضع الخبز فوقه.
دع الخبز يجلس حتى يبدو منتفخًا قليلًا. الآن ضعي الزبدة المذابة على ا باستخدام فرشاة.
الآن اخبزي التوست في فرن مسخن مسبقًا على 375 درجة  حتى يصبح التوست ذهبيًا أو لمدة 15 إلى 18 دقيقة.
بمجرد أن يتحول لون التوست إلى اللون الذهبي ، أخرجيه واتركه يبرد من تلقاء نفسه.

وإليكم طريقة عمل ميني برجر للشيف الشربيني...

مقادير ميني برجر
3 و نصف كوب دقيق 
2 ملعقة كبيرة خميرة 
ماء دافئ للعجن 
1 ملعقة كبيرة سكر 
ثلث كوب زيت 
بيضة 
ملح 

للوجه
بيضة 
لبن 
سمسم 

للحشوة
لحمة مفرومة 
خلطة البرجر 
بصل  
حلقات خس 
مايونيز صوص ميكسكي حار 

طريقة تحضير ميني برجر
* في العجانة يخلط الدقيق مع الخميرة ثم تضاف رشة ملح ورشة السكر

* يضاف الزيت والماء للعجن وتعجن العجينة جيدا ثم تغطى حتى تختمر

* تكور إلى كور صغيرة الحجم ثم تحشى بالبرجر

* تخلط اللحمة المفرومة بخلطة البرجر

* ثم يضاف قليل من الملح والفلفل ثم تشكل على شكل الميني برجر

* وتشوى على الشواية ثم توضع كل مني برجر في العجينة المدورة

* تشكل السندوتشات في صينية فرن ثم يضاف البيض واللبن على الوجه

* يضاف السمسم ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع المايونيز والصوص الميكسكي الحار

 طريقة عمل ميني برجر للشيف الشربيني...

مقادير ميني برجر بالصوص الميكسيكي
3 و نصف كوب دقيق 
2 ملعقة كبيرة خميرة 
ماء دافئ للعجن 
1 ملعقة كبيرة سكر 
ثلث كوب زيت 
بيضة 
ملح 

للوجه
بيضة 
لبن 
سمسم 

للحشوة
لحمة مفرومة 
خلطة البرجر 
بصل  
حلقات خس 
مايونيز صوص ميكسكي حار 

طريقة تحضير ميني برجر بالصوص الميكسيكي
* في العجانة يخلط الدقيق مع الخميرة ثم تضاف رشة ملح ورشة السكر

* يضاف الزيت والماء للعجن وتعجن العجينة جيدا ثم تغطى حتى تختمر

* تكور إلى كور صغيرة الحجم ثم تحشى بالبرجر

لعمل البرجر:

* تخلط اللحمة المفرومة بخلطة البرجر

* ثم يضاف قليل من الملح والفلفل ثم تشكل على شكل الميني برجر

* وتشوى على الشواية ثم توضع كل مني برجر في العجينة المدورة

* تشكل السندوتشات في صينية فرن ثم يضاف البيض واللبن على الوجه

* يضاف السمسم ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع المايونيز والصوص الميكسكي الحار

مقادير برجر محشي جبنة للشيف نجلاء الشرشابى 

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة

خلطة البرجر ملح فلفل أسود

جبنة رومي مبشورة

موتزاريلا

طريقة التحضير

- تخلط محتويات كيس التوابل مع القليل من ماء البص و تضاف اللحمة والبيضة و تشكل على شكل أقراص برجر، وتحشى بالجبنة و تسوى على الجريل من الجانبين

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالجبنة وعلى الفحم.. 4 وصفات مختلفة لطريقة عمل برجر لحم في المنزل

بـ 3 وصفات مختلفة.. طريقة عمل البرجر البيتى بدهون أقل

خبز البرجر في دقائق وتكلفة أقل

طريقة عمل برجر اللحم وخبز البرجر

شهية ولذيذة .. طريقة عمل سندوتشات كفتة مخبوزة

طريقة عمل ميني برجر بالصوص المكسيكي الحار

ترشيحاتنا

يوفيتش يطالب الإسماعيلي بالتعاقد مع مهاجم

المسحة الشرجية لـ كورونا.. «العليا للفيروسات» تكشف التفاصيل وحقيقة تحور الفيروس في مصر

بعد ظهور "مستريح" المنيا.. لميس الحديدى للبنوك: هتعملوا إيه فى انخفاض الفايدة على شهادات الاستثمار.. فيديو

اعتقال رئيس ميانمار وزعيمة البلاد وكبار المسئولين

العقار مهدد بالانهيار.. محامى مالك عمارة فيصل يكشف تفاصيل مثيرة عن الحريق.. فيديو

طريقة مجربة تساعدك على الخشوع في الصلاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة.. أم تنجب طفلين توأم بلوني بشرة مختلفين.. تفاصيل وصور

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد