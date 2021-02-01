بطرق مختلفة.. طريقة عمل البرجر وخبزه أحلى من المطاعم





وصفة توست البرجر:







كيفية تحضير هذا في المنزل



وقت التحضير 2 ساعة 30 دقيقة



وقت الطبخ 15 م

الوقت الكلي 2 ساعة 45 دقيقة



تكفي: 8 قطع







مكونات





3½ كوب دقيق لجميع الأغراض

1 كوب ماء فاتر

2 ملاعق كبيرة زبدة

1 بيضة كبيرة



نصف كوب سكر

1¼ ملعقة صغيرة ملح

1 بيضة مخفوقة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية



ملعقة صغيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة من بذور السمسم

2 ملاعق كبيرة حليب











أولًا ، تحتاج إلى خلط المكونات اللازمة لعجن العجين. يمكنك إما استخدام يدك أو الخلاط لعجن عجينة ناعمة وطرية.



بمجرد العجن ، غطي العجينة واتركيها لمدة 1-2 ساعة.

عندما تسمح للعجين بالتخمر لمدة 1-2 ساعة ، يبدو حجم العجين يتضاعف.

بعد ذلك ، يُفرغ العجين من الهواء ويُقسّم إلى 8-9 قطع متساوية.

الآن أعطِ شكلًا دائريًا لكل قطع العجين الصغيرة ثم افرد الكرات لتعطيها حجمًا يشبه حجم كعكة.

خذ ورقة خبز مبطنة بورق أو منديل ورقي مدهون وضع الخبز فوقه.

دع الخبز يجلس حتى يبدو منتفخًا قليلًا. الآن ضعي الزبدة المذابة على ا باستخدام فرشاة.

الآن اخبزي التوست في فرن مسخن مسبقًا على 375 درجة حتى يصبح التوست ذهبيًا أو لمدة 15 إلى 18 دقيقة.











مقادير ميني برجر



3 و نصف كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة خميرة

ماء دافئ للعجن

1 ملعقة كبيرة سكر

ثلث كوب زيت

بيضة

ملح





للوجه

بيضة

لبن

سمسم





للحشوة

لحمة مفرومة

خلطة البرجر

بصل

حلقات خس

مايونيز صوص ميكسكي حار





طريقة تحضير ميني برجر



* في العجانة يخلط الدقيق مع الخميرة ثم تضاف رشة ملح ورشة السكر





* يضاف الزيت والماء للعجن وتعجن العجينة جيدا ثم تغطى حتى تختمر





* تكور إلى كور صغيرة الحجم ثم تحشى بالبرجر





* تخلط اللحمة المفرومة بخلطة البرجر





* ثم يضاف قليل من الملح والفلفل ثم تشكل على شكل الميني برجر





* وتشوى على الشواية ثم توضع كل مني برجر في العجينة المدورة





* تشكل السندوتشات في صينية فرن ثم يضاف البيض واللبن على الوجه





* يضاف السمسم ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع المايونيز والصوص الميكسكي الحار









مقادير ميني برجر بالصوص الميكسيكي

3 و نصف كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة خميرة

ماء دافئ للعجن

1 ملعقة كبيرة سكر

ثلث كوب زيت

بيضة

ملح





للوجه

بيضة

لبن

سمسم





للحشوة

لحمة مفرومة

خلطة البرجر

بصل

حلقات خس

مايونيز صوص ميكسكي حار





طريقة تحضير ميني برجر بالصوص الميكسيكي

* في العجانة يخلط الدقيق مع الخميرة ثم تضاف رشة ملح ورشة السكر





* يضاف الزيت والماء للعجن وتعجن العجينة جيدا ثم تغطى حتى تختمر





* تكور إلى كور صغيرة الحجم ثم تحشى بالبرجر





لعمل البرجر:





* تخلط اللحمة المفرومة بخلطة البرجر





* ثم يضاف قليل من الملح والفلفل ثم تشكل على شكل الميني برجر





* وتشوى على الشواية ثم توضع كل مني برجر في العجينة المدورة





* تشكل السندوتشات في صينية فرن ثم يضاف البيض واللبن على الوجه





* يضاف السمسم ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع المايونيز والصوص الميكسكي الحار





إليك طريقة تحضير البرجر وتوست البرجر في منزلك بمكونات سهلة وبسيطة وبمذاق لا يقاوم وفى الوقت نفسه تكلفة أقل وفقا لموقع بولد سكاى الهندبمجرد أن يتحول لون التوست إلى اللون الذهبي ، أخرجيه واتركه يبرد من تلقاء نفسه.

مقادير برجر محشي جبنة للشيف نجلاء الشرشابى

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة

خلطة البرجر ملح فلفل أسود



جبنة رومي مبشورة



موتزاريلا



طريقة التحضير



- تخلط محتويات كيس التوابل مع القليل من ماء البص و تضاف اللحمة والبيضة و تشكل على شكل أقراص برجر، وتحشى بالجبنة و تسوى على الجريل من الجانبين