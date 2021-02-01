حدث ليلا ..انخفاض جديد في أعداد كورونا.. نقل كريم محمود عبد العزيز إلى المستشفى.. تامر حسني ينقذ حياة إحدى معجباته.. جيش ميانمار يعلن تولي السلطة وعزل الرئيس

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:
تدهورت صحته.. نقل الفنان عادل الفار للرعاية المركزة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 343 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 129636 حالة حتى اليوم.
تدهورت الحالة الصحية للفنان عادل الفار، حيث تم نقله للرعاية المركزة.
نشر الفنان والمنتج محمد عبد العزيز، شقيق كريم محمود عبدالعزيز، صورة للأخير على سرير المرض عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، معلقًا عليها «الحمد لله على كل حال».
قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه يعرض على الرئيس السيسي كافة التفاصيل الخاص بالمشروعات، معقبا: "بنقول للرئيس بشكل يومي عملنا إيه وهنعمل إيه بكرة.. وأتابع أيضا مع الدكتور مصطفى مدبولى متابعة قوية للأعمال التى نقوم بها".
أعلن جيش ميانمار، اليوم الإثنين، تولي السلطة في البلاد، وإعلان الطوارئ لمدة عام، وذلك عقب إلقاء القبض على رئيس الدولة والمستشارة وكبار قادة ميانمار.
قال محمد عصام، أحد ضحايا "مستريح المنيا" إن هذا الرجل يعمل منذ 3 سنوات، ويقنع المواطنين بإن أموالهم يمكن تشغيلها بفوائد تصل إلى 35%، متابعًا أنه قال لهم أنه يعمل في الرخام وشجع الأهالي على العمل معه منذ سنتين.
أنقذ الفنان تامر حسني، حياة معجبة به حيث كانت تردد اسمه بشكل دائم بالرغم من فقدانها الذاكرة بعد تعرضها لحادث أليم، كما إنها كانت تستعين بأغانيه التحفيزية لكي تستطيع الوقوف على قدميها مرة أخرى.
نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو لها مع الفنان عمرو دياب، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_صلاح بعد احرازه هدفين في شباك فريق وست هام يونايتد في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن أي فنانة تسيء لبلدها، يجب أن تقف عند حدها، فالفنان زعيم وقدوة للمجتمع، ولابد أن يعلم أنه يسيء لبلد «إيه التفاهة دي».
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة جديدة للفنانة حورية فرغلي وهي داخل غرفة العمليات بأمريكا لإجراء عملية في أنفها تستغرق 9 ساعات كاملة لتصحح ما حدث لها في أنفها.
نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة له مع الفنانة غادة عادل عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
شوق الفنان محمد رمضان متابعية بعمل جديد له , حيث نشر فيديو له مع المخرج طارق العريان ونجله عبر خاصية استورى على موقع انستجرام .
تداولت انباء حول عودة الفنانة حنان ترك الى التمثيل مجددا بعد 8 سنوات من الاعتزال بعد عرض عدد من السيناريوهات عليها.
بدأت الفنانة الشابة ومصممة الازياء ندى أكرم في تصوير أول افلامها الروائية الطويلة بعنوان "عروستي"، والذي يدور في قالب رومانسي لايت كوميدي، ويشارك في بطولته جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير.