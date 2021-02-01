برلماني: بيان الدكتور الملا تناول الاكتفاء الذاتي لمصر من المواد البترولية.. شاهد

قال النائب محمد اسماعيل ، عضو مجلس النواب ، إن بيان وزير البترول ، الدكتور طارق الملا ، تناول الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية .





وكشف النائب محمد اسماعيل ، خلال تصريح خاص لـ القناة الأولى ، أن الدولة تضع تشريعاتها الجديدة ، فيما يرتبط بالتعدين ، والاكتشافات الجديدة من المواد البترولية.





ووجه عدد من أعضاء مجلس النواب تساؤلات ومطالب وإنتقادات خلال الجلسة العامة لـ وزير البترول طارق الملا حول عدم توصيل الغاز الطبيعى لصعيد مصر الى الان ، رغم اكتفاء مصر من الغاز الطبيعى، إضافة الى عدم وجود شفافية في التعيينات والتجديد للقيادات داخل الوزارة.



