حبس عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

أمرت نيابة القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة قها ، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وإرسال المواد المخدرة المتحفظ عليها للمعمل الجنائي لفحصها.







وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يتخذان من منازلهما وكرا لترويج المخدرات وبعد استصدار إذن النيابة العامة قامت قوة من رجال المباحث بمداهمة الوكر.

وألقت القبض على المتهمين وهما: "ا. ح ا" 32 سنة عاطل ومقيم بمساكن توشكا دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 600 جرام ومبلغ مالى 120 جنيها وهاتف، و"م. خ س" 27 عاطل ومقيم الحسانية دائرة القسم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 350 جرام ومبلغ مالي 300 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما وتحرر محضر بالواقعة. وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما وتحرر محضر بالواقعة.



من ناحية اخرى أصيب ٦ اشخاص فى حادث تصادم وقع على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي السريع على كوبرى بنها وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى.



تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أعلى كوبري بنها. انتقل رجال المرور وتبين تصادم 4 سيارات ما بين ميكروباص ونقل مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص إصابات متفرقة ونقلتهم الإسعاف إلى مستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.



وكانت المعلومات السرية قد وردت إلى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية تفيد بقيام عاطلين بالاتجار فى المخدرات بمنطقة قها.