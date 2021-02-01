رئيس الأغلبية البرلمانية: أزمة تشريعات فى وزارة المالية









وتابع: خلال تعليقه على بيان وزير المالية خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى أنه من غير المنطقى ان تجرى نحو تسعة تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، فى فترة الثلاث السنوات الأخيرة .





وتساءل رشاد فى كلمته، عن رؤية من صاغ تلك التعديلات العديدة، فى تلك الفترة القليلة.





وأشار زعيم الأغلبية إلى تناقض موقف وزارة المالية، بشأن قانون الغاء الاعفاء على اذون الخزانة، الذى سبق وان تحفظت عليه الأغلبية البرلمانية من قبل أمام رؤية الوزارة ثم قامت وزارة المالية بتغيير موقفها فيما بعد.





كما تساءل المهندس أشرف رشاد، عن المعيار الذى تتبعه مصلحة الضرائب أو وزارة المالية، بشأن تطبيق إجراءات مشددة أو إعفاء مع بعض الممولين، مطالبا وزير المالية ببيان واضح عن المعايير التى يتم تطبيقها حيال الممولين وأسباب التشديد وأسباب الإعفاءات.

إنتقد النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، تعدد إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضريبة على الدخل، فى فترة ثلاث سنوات، قائلا: "أرى أن هناك أزمة لدى وزارة المالية فى التشريعات".