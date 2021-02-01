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أخبار البلد

بعد الفوز بمونديال اليد.. منتخب الدنمارك يغادر القاهرة عائدا إلى بلاده.. صور

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:50 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
غادرت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعثة منتخب الدنمارك الحاصل علي لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي أقيمت في مصر خلال الفترة من 13 إلي 31 يناير، عائدين الي بلادهم عقب حصد لقب البطولة. 

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: إنه تم استقبال بعثة منتخب الدنمارك الحاصل علي لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد بطالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص واستقبال ومغادرة بعثات بطولة كاس العالم لكرة، وسط إجراءات احترازية مشددة لعدم انتقال عدوي فيروس كورونا المستجد، وتم إنهاء إجراءات سفرهم علي متن طائرة الخطوط الدنماركية رقم DK9063.

وأضافت المصادر أنه تم تشكيل فرق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة الدكتور طارق إسماعيل، لاستقبال البعثة وإنهاء إجراءات سفرهم. 

 وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الاجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.

 وقامت الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للبطولة ونقلت 11 منتخبًا إلي القاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من منظمي البطولة، وممثلي القنوات الرياضية العالمية، والمصورين والإعلاميين، لتغطية الحدث الرياضي العالمي، وسط التزام تام باتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.
بعد الفوز بمونديال اليد.. منتخب الدنمارك يغادر القاهرة عائدا إلى بلاده.. صور
بعد الفوز بمونديال اليد.. منتخب الدنمارك يغادر القاهرة عائدا إلى بلاده.. صور
بعد الفوز بمونديال اليد.. منتخب الدنمارك يغادر القاهرة عائدا إلى بلاده.. صور
بعد الفوز بمونديال اليد.. منتخب الدنمارك يغادر القاهرة عائدا إلى بلاده.. صور
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