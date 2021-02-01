بخلاف زيادة يونيو.. وزير المالية يعلن عن زيادة جديدة لـ أصحاب المعاشات

يبدو أن شهر يونيو سيكون شهر المفاجآت أو الزيادة لـ أصحاب المعاشات، خاصة بعد تصريحات وزير المالية محمد معيط، اليوم الاثنين، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، والذي أعلن عن زيادة جديدة لهذه الفئة بخلاف الزيادة الدورية.





يأتي ذلك ضمن جلسات النواب للاستماع لبيان وزراء الحكومة بمعدل 8 وزراء كل أسبوع، وذلك لمعرفة خطتهم وما تم تنفيذه من برنامج الحكومة، التي حصلت على ثقة النواب بناءا على هذا البرنامج.





زيادة جديدة للمعاشات





كانت المعاشات جزءا أساسيا من برنامج وزير المالية، الذي أعلن سعي الدولة لزيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن، لافتا إلى أنه تم تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليارات جنيه.





وأشار محمد معيط إلى أنه وخلال 48 سنة وفقًا لخطة الخمسين سنة المقبلة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 ترليون جنيه، مؤكدا سعي الحكومة لاستقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل على أن يكون هناك دعم كبير لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.





زيادة المعاشات الدورية





لازلنا مع شهر يونيو، حيث نص قانون التأميات والمعاشات الجديد -الذي تم تطبيقه مطلع العام الماضي بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي- على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.



