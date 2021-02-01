ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

صناعة النواب تستدعى وزراء المجموعة الاقتصادية للوقوف على حجم الإنتاج والخطط

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:42 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت منذ أول اجتماعات عملها بإرسال عدد من الخطابات والرسائل لعدد من الوزارات لاستيضاح خطه عمل هذه الوزارات والوقوف على حجم الأرقام المحققة.

وشدد محمود على أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع كل وزراء المجموعة الاقتصادية وستكون اللجنة حلقة وصل ومنسق بين كل الجهات الحكومية والمستثمرين. 

وأضاف محمود خلال اجتماع لجنه الصناعه اليوم أن اللجنه ارسلت خطاب إلى رانيا المشاط وزيرة الاستثمار لبيان حجم القروض لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة واجماليها وماذا تم بها وهل الدولة استفادت بهذه القروض ولالا

وتابع رئيس لجنه الصناعة أن اللجنة أرسلت خطابا إلى على مصيلحي وزير التموين للاستفسار عن موقف شركات القاهرة للصناعات الغذائية  وموقف شركات السكر وهل تكسب ولا لا وتم إرسال خطاب لوزير الزراعة أيضا. 

وأوضح معتز محمود أن لجنه الصناعة هدفها التنسيق بين كل الجهات والمستثمرين ومينفعش خطه وزارة الصناعة تبقي زي سوق للطماطم مينفعش الصناعة تمشي كده السنه دي تزرع كل الناس  طماطم والعام القادم كل الناس متزرعش طماطم لابد من خطه ورؤيه واستراتيجية واضحه ايه للصناعات الموجودة وايه المطلوب وهل عندي عجز  في الصناعات المحلية وايه اللي ممكن نعمله هنا في مصر. 

وتابع معتز محمود بأن الدولة عليها إقرار حوافز للمستثمرين لأن الدول الأوروبية تقر دعم للصناعات بدعمها بطريق غير مباشر من خلال إعفاءات رسوم نقل الطرق وغيرها حوافز بطريقه غير مباشرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس صناعة البرلمان لـ صدى البلد: حل مشاكل المصانع المتعثرة على رأس أولويات لجنة الصناعة

الحكومة تستعرض خطة ترفيق المناطق الصناعية.. نواب: استراتيجية للتسويق وبروتوكولات تعاون دولي أهم محفزات التصدير.. ودراسة متطلبات الأسواق العالمية ضرورة

معتز محمود: تنقية القوانين الموجودة حاليا ضرورة لتحقيق تقدم في مجال الصناعة

رئيس صناعة البرلمان لـ «صدى البلد»: سنحاسب وزير قطاع الأعمال لو ثبت تقصيره فى تصفية «الحديد والصلب».. لن أعيد تقديم قانون الإيجار القديم لو هيزعل الناس.. وأطالب بتوحيد أسعار التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

شوبير: انتهى عصر الأزمات فى الزمالك

قلق في الزمالك.. مدير التسويق يدرس تقديم استقالته بسبب التعاقدات الجديدة

شوبير يزف بشرى للأهلاوية قبل انطلاق مونديال الأندية

الذهب يرتفع 4 جنيهات في ختام التعاملات .. اعرف الأسعار

برقيات تعازي من قادة الإمارات للعاهل السعودي في وفاة الأميرة نورة بنت فهد

تفاصيل كاملة عن استعدادات عقد الامتحانات لطلاب المدارس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا كلمة السر .. قصة ظهور شارلي شابلن في باكستان | صور

رغم إنتاج اللقاح.. تعرف على أسباب أهمية الخضوع لاختبار فيروس كورونا

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد