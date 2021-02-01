صناعة النواب تستدعى وزراء المجموعة الاقتصادية للوقوف على حجم الإنتاج والخطط

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت منذ أول اجتماعات عملها بإرسال عدد من الخطابات والرسائل لعدد من الوزارات لاستيضاح خطه عمل هذه الوزارات والوقوف على حجم الأرقام المحققة .





وشدد محمود على أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع كل وزراء المجموعة الاقتصادية وستكون اللجنة حلقة وصل ومنسق بين كل الجهات الحكومية والمستثمرين.





وأضاف محمود خلال اجتماع لجنه الصناعه اليوم أن اللجنه ارسلت خطاب إلى رانيا المشاط وزيرة الاستثمار لبيان حجم القروض لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة واجماليها وماذا تم بها وهل الدولة استفادت بهذه القروض ولالا





وتابع رئيس لجنه الصناعة أن اللجنة أرسلت خطابا إلى على مصيلحي وزير التموين للاستفسار عن موقف شركات القاهرة للصناعات الغذائية وموقف شركات السكر وهل تكسب ولا لا وتم إرسال خطاب لوزير الزراعة أيضا.





وأوضح معتز محمود أن لجنه الصناعة هدفها التنسيق بين كل الجهات والمستثمرين ومينفعش خطه وزارة الصناعة تبقي زي سوق للطماطم مينفعش الصناعة تمشي كده السنه دي تزرع كل الناس طماطم والعام القادم كل الناس متزرعش طماطم لابد من خطه ورؤيه واستراتيجية واضحه ايه للصناعات الموجودة وايه المطلوب وهل عندي عجز في الصناعات المحلية وايه اللي ممكن نعمله هنا في مصر.



