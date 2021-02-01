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منوعات

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:08 م
صدى البلد
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أحمد شريف

زعمت تقارير صحفية أن الصين أرسلت طائرات حربية بشكل يوم تقريبًا خلال شهر يناير الماضي لإجراء مناورات عسكرية بالقرب من تايوان استعدادًا لحرب محتملة.


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ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أنه تم رصد الطائرات العسكرية الصينية وهي تدخل المجال الجوي التايواني خلال 30 يوما مختلفًا الشهر الماضي.

وحذرت صحيفة "جلوبال تايمز" القومية الصينية من أن تدخلات بكين المزعومة تعتبر "استعدادًا لخوض حرب محتملة من خلال التدريبات".

يأتي التحذير الصارخ في الوقت الذي زادت فيه الصين من التوترات مع تايوان من خلال تكثيف الأنشطة العسكرية وإعلان أن "الاستقلال يعني الحرب" الأسبوع الماضي.

وتعتقد الصين أن حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطيًا تتحرك بالجزيرة نحو إعلان رسمي للاستقلال ، لكن رئيس تايوان تساي إنغ ون قال مرارًا وتكرارًا إن الجزيرة دولة مستقلة بالفعل.

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