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صور مفبركة.. تامر أمين يفجر مفاجأة حول عقار فيصل المحترق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:17 م
حريق عقار فيصل
حريق عقار فيصل
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هاني حسين
علق الإعلامي تامر أمين، على حريق عقار بمنطقة فيصل بجوار الطريق الدائري، قائلًا "القصة بدأت بحريق في مخزن في الدور الأرضي من العمارة والمخزن به أحذية وجلود".

وأضاف تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "الحماية المدنية تحاول إطفاء النيران في الحريق ولكن النيران تتجدد ويتم حاليا السيطرة على الأمر".

وتابع تامر أمين "تم ايقاف الحركة على الدائري بالأمس نظرا للخوف من أي ميل في العمارة ولكن تم التأكد من عدم وجود ميل خطير في العمارة، وتم فتح الطريق الدائري".

وأكد أنه "تم إخلاء المنطقة والعقار من السكان خوفا على أرواح المواطنين"، مستطردا "بعض الصور التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ليست دقيقة وتسبب حالة من الرعب والهلع لدى المواطنين".

واختتم "وصل إليّ مجموعة من الصور للعمارة، وكأن بها ميلًا كبيرًا، ولكن هذه الصور ليست حقيقية ومفبركة"، وتساءل "ما الاستفادة  من نشر صور مفبركة وغير حقيقية؟".

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