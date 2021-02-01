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توك شو

الصحة: لا إصابات بفيروس نيباه في مصر ونرصد جميع الأمراض ..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:02 م
هالة زايد
هالة زايد
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قسم التوك شو
أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون البحوث، أن فيروس كورونا يعد من الأمراض الجديدة التي تستلزم تجديدًا فى بروتوكولات العلاج من حين إلى آخر.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، "تتم مراجعة العلاجات أولًا بأول لمعرفة فرص مدى إضافة أدوية جديدة وجمع معلومات عن المرضى"، قائلةً "تطوير بروتوكول علاج كورونا أمر منطقي".

وتابعت نهى عاصم "تطوير بروتوكولات علاج كورونا يتواكب مع حركة الأبحاث في العالم"، لافتة إلى أن وزارة الصحة ما زالت تسير فى طريق تطوير لقاح كورونا.

وعن مدى ظهور حالات لفيروس نيباه فى مصر، قالت "لم يتم رصد أي حالة متعلقة بفيروس نيباه الصيني، وهناك نظام ترصد في وزارة الصحة لرصد الأمراض المعدية وغير المعدية بدقة".

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