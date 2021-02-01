بعد ارتفاع الإصابات.. توجه عاجل من السعودية بشأن مخالفي إجراءات كورونا

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، الأمانات والبلديات بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلا عن الإغلاق الفوري للأسواق والمطاعم والمنشآت غير الملتزمة بإجراءات مكافحة كورونا وفرض العقوبات ضد المنشآت المخالفة.





وكتب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، في تغريدة على "تويتر"، "حمايةً للمجتمع، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.. وجهنا الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها".





جاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة السعودية رصد ارتفاعات في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أغلب مناطق المملكة.





وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية في تغريدة على تويتر "لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، العالم لا يزال يعاني.. قد رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة".



