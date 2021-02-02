سلبية مسحة كورونا لجميع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية

اعلن ابراهيم المنيسي الاعلامي بقناة النادي الأهلي عن سلبية مسحة كورونا قبل الأخيرة لجميع لاعبي النادي الأهلي قبل مواجهة الدخيل القطري.





وكتب ابراهيم المنسي عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏الحمد لله المسحة الاستثنائية لجميع لاعبي الاهلى سلبية وكلهم بخير، والأربعاء هناك مسحة أخيرة قبل المباراة.. هنقضيها مسحات".





وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تدريبات ‏قوية لرباعي الحراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، خلال المران الثالث ‏للفريق أعلى ملعب الجامعة في قطر.‏





شهدت التدريبات تركيزًا شديدًا من جانب الحراس الأربعة، وسط تعليمات فنية خاصة بالوحدات ‏التدريبية التي حصل عليها اللاعبون.‏









وواصل الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة الدحيل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.