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أخبار العالم

أرصاد البحرين: طقس اليوم بارد وتفاوت فى السحب خلال النهار

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:50 ص
البحرين
البحرين
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أمينة الدسوقى
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون باردًا، ولكنه معتدل مع كميات متفاوتة من السحب خلال النهار.

وأوضحت الأرصاد البحرينية، أن الرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانًا خلال النهار، وذلك وفقا لصحيفة الوطن البحرينية.

وأكدت الأرصاد، أن ارتفاع الموج سيكون من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن ثلاث إلى خمس أقدام في عرض البحر.

فيما تكون درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية، أما الرطوبة النسبية ستكون العظمى 80 بالمئة والصغرى 30 بالمئة.
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