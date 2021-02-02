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أخبار العالم

عودة للوراء.. قرار سعودي بتعليق الفعاليات والمهرجانات في نجران

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:51 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
 
أصدر  الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، قرارا عاجلا  بتعليق جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة، بدءا بتعليق مجلسه الأسبوعي " الإثنين وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء. 

ويأتي ذلك في إطار التشديد  على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمنطقة. 

وشدد الأمير جلوي بن عبدالعزيز على تكثيف الأعمال الميدانية وفرض العقوبات المقررة نظاما ضد مخالفي الإجراءات المتعلقة بالتجمعات العائلية، وغير العائلية والعمالية، والمناسبات الاجتماعية، والمتسوقين والعاملين في المحال التجارية، ومنشآت القطاع الخاص.

وتضمن التوجيه ايصا إلغاء فعالية جرت جدولة إقامتها خلال هذين الأسبوعين، أبرزها المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، مهرجان سواعد وطن، مهرجان شرورة التراثي، مهرجان سباق الهجن، ومعرض النحاتين، ومعرض الفن التشكيلي للمكفوفين "بارقة"، وثماني ندوات ومحاضرات إعلامية وتاريخية، وبطولة جهات المنطقة لكرة القدم، ومسيرة الدراجات النارية، وغيرها.

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