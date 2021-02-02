وزير الأوقاف أمام النواب عن غلق دورات المياه بالمساجد: قرار طبي وعلمي

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن قرار غلق دورات المياه في المساجد، هو قرار طبى و علمى .





وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: " كان هدفنا الحفاظ على بيوت الله مفتوحة للصلاة و ربنا لا يعيد هذه الأيام مرة أخرى ، قلنا ان الرسالة الأولى للمسجد الصلاة و ساحافظ عليها مفتوحة و ارجىء فتح الملحقات ".





وأوضح أن وجهة النظر الطبية للمتخصصين إنه عند فتح المساجد فان دورات المياه فيها ملامسة باليد للابواب والجدران وفيها تعامل، والأصل في الإسلام ان تتوضأ وتذهب للمسجد و القرار في النهاية طبى ".





وحول الصلاة على الجنازة داخل المساجد، قال " جمعة ": صلاة الجنازة فيها متسع، والمساجد من اكثر الجهات انضباطا و التزاما بالإجراءات وهناك حرص شعبى يجب تشجيعه، ولكن وقت الجنازة عصيب والناس تكون متوترة ولن يتحملوا الامام اذا القى تعليمات او توجيهات، وليس من الحكمة معاملتهم بشدة والسيطرة على الجنازة تكون صعبة، ومع ذلك سمحنا باقامتها في المساجد ذات الساحات فالقرار مرتبط بالرأى العلمى الطبي و اللجنة الطبية هي من تتخذ القرارات المتدرجة و نحن معها".