جامعة القاهرة تحدد موعد الامتحانات.. وكليتا الآثار والآداب تكشفان عن شكل الأسئلة ومدة الاختبارات.. وإعلام: ستكون أونلاين وانتهينا من جداول جميع الأقسام

عميد آثار يكشف عن شكل امتحانات الفصل الدراسي الأول ومدة إجرائها

آداب القاهرة: طريقة وضع الأسئلة بنظام البابل شيت.. والتصحيح فور الانتهاء من الامتحان

إعلام: انتهينا من جداول الامتحانات.. وإجراء الامتحانات "أونلاين"





عقب اجتماع مجلس جامعة القاهرة يوم أمس الاثنين الموافق 1 فبراير 2021م بشأن تحديد الموعد النهائي لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، وكيفية إقامتها بالكليات وتحديد الضوابط التي ستسير عليها الامتحانات.





نستعرض في هذا التقرير ، كيفية إجراء الامتحانات بالعديد من الكليات ، سواء حضوريا أو أونلاين ، وكيفية تعامل الكلية مع طلابها وفقًا لكل طريقة ، وكذلك الإمكانيات المتاحة لكل كلية ، وشكل الامتحان والمدة الزمنية له ، وطرق وضع الأسئلة .





كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة عن شكل امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية ، وكيفية إجراؤها ، وشكل الأسئلة الخاصة بكل مادة .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الامتحانات ستكون بنظام "البابل شيت" داخل الكلية ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة .





وأضاف "رجب" أن هناك وحدة متخصصة بالكلية لطباعة الأسئلة، كما أن التصحيح سيكون اليكتروني ، حيث تصحح كل مادة في نفس اليوم ، وإعلان النتيجة فور الانتهاء من تصحيح جميع المواد.





وأشار عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إلى أنه الامتحانات ستكون على ثلاث فترات، بحيث يكون هناك فترتين لطلاب البكالوريوس ، وفترة لطلاب الدراسات العليا حتى الساعة الثانية ظهرًا.





ونوه بأن فترة الامتحان في كل مادة ستكون مدتها ساعة واحدة ، حيث يغادر الطالب فور الانتهاء من الامتحان لمنع أي تجمعات بينهم.





وكان عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة قد أوضح أن الامتحانات ستبدأ بالكلية اعتبارا من يوم 20 من الشهر الجاري ، وذلك وفقًا للقرارات التي اتخذها مجلس الجامعة يوم أمس ، حيث يكون هناك أيام محددة لكل فرقة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات والتكدسات بينهم .





كما أنه لن يسمح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة ، مؤكدًا على وجود مسافة متر ونصف بين الطلاب ، كما أن دخولهم يكون من خلال بوابات التعقيم الالكتروني وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم .





وأشار عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إلى أن الكلية بها وحدة طبية مجهزة ، للتعامل مع أي حالات اشتباه بالإصابة بكورونا ، حيث يتم عزل الطالب وإجراء الفحوصات اللازمة عليه ، وتحويله إلى مستشفى الطلبة .





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من جانبه ، كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة عن كيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، وطريقة وضع الأسئلة الخاصة بها .





وأضاف "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه من المقرر أن تكون الامتحانات بطريقة "البابل شيت" وفي حدود 20-25 جملة فقط وفي غضون أقصر وقت ممكن .





كما أنه سيتم التصحيح فور الانتهاء من الامتحان لضمان سرعة إعلان النتائج ليبدأ الفصل الدراسي الثاني فورًا في موعده المحدد ، حيث تستغرق فترة الامتحانات ما بين 3 إلى 4 أسابيع كحد أقصى .





ولفت ، إلى أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد يوم 20 من شهر فبراير الجاري ، ويتم إجراؤها وفقًا لما تحدده الكلية ، حيث تم الاستعداد لاجراؤها بأي طريقة ، كما أن الكلية ستقبل جميع الاعذار التي يقدمها الطلاب أثناء فترة الامتحانات ، مع احتفاظه بدرجات أعمال السنة.





وأوضح ، أنه بالنسبة للطالب المشتبه بإصابته أو المصاب، فيتم تقديمه لكافة الأوراق الرسمية التي تثبت إصابته بشرط أن تكون من مستشفى حكومية .









وفي ذات السياق ، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول "أون لاين" وذلك وفقًا للقرار الذي اتخذه مجلس الكلية مؤخرًا بهذا الشأن .





وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تم إعداد وتجهيز جداول الامتحانات ، سواء للقسم العربي أو الشعبة الانجليزية بالكلية .





وأكدت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة على أن وحدة التعليم الالكترونى بالكلية قد قامت بعمل دورات تدريبية وورش لتأهيل الطلاب و كذلك أعضاء هيئة التدريس على الاختبارات الالكترونية وكذلك تنمية مهاراتهم على المنصات .





وتابعت ، أنه سيتم قبول الأعذار المقدمة ، حيث يقدم الطالب الأوراق الخاصة بطلبات الأعذار ، وتكون تكون موثقة بتقارير طبية من المستشفيات الحكومية ، على أن يتم إجراء الامتحانات للطلاب المتقدمين بطلبات الأعذار ، مع بداية الفصل الدراسي الثاني .





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وكان مجلس جامعة القاهرة قد انعقد اليوم في جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى ، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين لمناقشة إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 .









كما وجه الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة بالالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية ، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة ، حيث تتضمن عدة مواصفات فنية أهمها، شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته .





وكذلك توزيع الأسئلة على كافة المجالات والتخصصات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، إضافة إلى إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب .





وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.