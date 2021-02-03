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طريقة عمل مشروب الشوكولاتة وبسكويت القرفة الساخن

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:01 ص
مشروب الشوكولاته
مشروب الشوكولاته الساخن
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نهى هجرس
تعد الشوكولاتة من الأطعمة والمشروبات المفضلة طوال السنة، ولكن يزداد الأقبال عليها بشكل كبير خلال فصل الشتاء، فهي تساعد على التدفئة، وتمد الجسم بالطاقة.

ونقدم لكم طريقة عمل مشروب الشوكولاتة وبسكويت القرفة الساخن للشيف غادة التلي

مقادير مشروب الشوكولاتة وبسكويت القرفة الساخن
1 كوب حليب 
1 ملعقة كبيرة زبدة 
بسكوت القرفة 
50 جرام شوكولاتة بيضاء
 2 ملعقة كبيرة مارشميللو  صغير
شوكولاتة مذوبة  

للوجه
بسكوت قرفة  

للتقديم
كريمة مخفوقة 
سبرنكلز 

طريقة تحضير مشروب الشوكولاتة وبسكويت القرفة الساخن
* يزين الكوب بالشوكولاتة المذابة والسبرنكلز

* يخلط اللبن على النار مع زبدة بسكويت القرفة والشوكولاتة

* يصب فى الأكواب

* يقدم مع الكريم شانتى والمارشميلو


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