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برلمان

علاء عابد يسأل وزير الصناعة عن مصير الضريبة العقارية على المصانع

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:54 م
علاء عابد رئيس لجنة
علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
وجه علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عدة تساؤلات للدكتور نفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ، اولا: هناك شكاوي متعدده من هيئة التنمية الصناعية حيث أنها تعمل على "تعجيز" المصدرين ، وتعطيل اعمالهم ، وبتعمل بطريقة "فوت علينا بكرة ".

واكد رئيس لجنة النقل والمواصلات فى كلمتة أمام الجلسة العامه برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وبحضور نفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ، أن التنمية المستدامه الحقيقية هي الصناعة ، حيث أنها تتعلق بعلاقتنا بالدول الاخري من خلال التصدير والإستيراد وبالتالي يجب الإهتمام بالصناعة التى تعتبر هي الضلع الرئيسي للاقتصاد والتنمية .

واضاف علاء عابد ، الضريبة العقارية على المصانع ، لابد أن  يعرف المصنعين هل هيتم إلغائها ولا هيتم فرضها ، مضيفا أن هناك وفرة فى إنتاج بعض السلع  ،مثل السلع الغذائية والحديد ، لماذا لا نبحث عن فتح أسواق تصديرية لهذه السلع أو ننتج بكثرة السلع التى نستطيع ان نصدر الفائض منها.

واضاف عابد ، العلاقة فى الصناعة بين المتخصصين والمصانع ، حيث لدينا طلاب التعليم الصناعي وعددهم كبير ومؤهلين وهناك شركات تعلن عن حاجتها لعمال وتعقد ملتقيات توظفية يصل عدد الشركات المشاركه بها الى اكثر من 60 شركة ، وفى النهاية لاتأخذ ولا واحد للعمل بها .
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