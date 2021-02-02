125 ألفا و93 طلب تصالح في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة "حتى اليوم"قد وصل إلى 125 ألف و 93 طلب على مستوى المحافظة،مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء،حتى 31 مارس المقبل، وذلك فى ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح"جدية"إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي ، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم، فيما كان يتم دفع نسبة 30% لمن قاموا بالسداد خلال يناير الماضي .





وجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون .





وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات،مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة .

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من جانب اخر كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة بعقد اجتماع لمتابعة خطة عمل المحافظة في مجال تفعيل منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة.

يأتي ذلك ضمن المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المنفذة لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة،حيث حضر الاجتماع هبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، وهيثم محمد مدير إدارة الإحصاء بمركز المعلومات بديوان عام المحافظة ، ورؤساء المدن.



