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أخبار العالم

دراسة تكشف مدى فعالية لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:57 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أظهرت دراسة اليوم الثلاثاء، أن لقاح كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا لديه فعالية بنسبة 76 ٪ ضد عدوى الأعراض لمدة ثلاثة أشهر بعد جرعة واحدة، مع فعالية أكبر عند إعطاء ثانية في وقت لاحق.

وبحسب "رويترز"، قالت جامعة أكسفورد إن نتائج ورقة ما قبل الطباعة، والتي لم تتم مراجعتها من قبل الأقران، تدعم قرار بريطانيا بمد الفترة الفاصلة بين الجرعات الأولية والجرعات الداعمة من الجرعة إلى 12 أسبوعًا.

قررت بريطانيا منح أكبر عدد ممكن من الأشخاص بعض الحماية من خلال إطالة الفترة الزمنية بين اللقطات الأولية واللقطات المعززة من لقاحات كورونا.

رحبت أسترازينيكا بهذه الخطوة ، قائلة إن المرونة في تمديد الوقت بين الجرعات هي أفضل استراتيجية للتصوير.

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