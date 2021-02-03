لجنة برلمانية تجتمع برئيس الأعلى للإعلام للرد على أكاذيب أوضاع حقوق الإنسان في مصر

تعقد لجنة حقوق الانسان اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادّعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.





وكانت اجتماعات اللجنة خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام قد أكدت على ضرورة خلق منصات ووسائل تواصل مع الغرب لعرض صورة مصر الحقيقية والوقوف على حقيقة وضع حقوق الإنسان في مصر.