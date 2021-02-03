سميرة عبد العزيز تكشف لـ صدى البلد حقيقة زواج أم كلثوم سرا.. فيديو





وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز، خلال لقائها مع صدى البلد، قبل بدء تصوير المسلسل قرر المؤلف محفوظ عبد الرحمن أن يذهب إلى القرية التى ترعرعت فيها أم كلثوم، وهناك سأل أهل القرية عن زواج أم كلثوم، فأكد أحد الأهالى أنها تزوجت بالفعل.





وأضافت أن المؤلف كان يقوم بتدريب عدد من الطلاب على الكتابة فطلب منهم الذهاب إلى السجل المدنى، وإحضار أي وثيقة زواج لها ولكن لم يكن هناك أى دليل، لذلك تم التأكيد على أن ما تم انتشاره عن زواج أم كلثوم كذب.





وحلت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري في ندوة خاصة، تحدثت خلالها عن كواليس اختيارها بالتعيين في عضوية مجلس الشيوخ، والدور الذي ستقوم به داخل المجلس النيابي.

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كما تطرقت خلال حديثها إلى العديد من القضايا المهمة على الصعيد الفني، ومدى تأثير وأهمية الفن في المجتمع، وتصورها لما قد تشهده الفترة المقبلة من تغيرات.

وأكدت الفنانة أهمية المسرح المصري، ودعمه مستقبلا، ليعود إلى سابق عهده، بالإضافة إلى حديثها عن بعض كواليس أعمالها الفنية التي تكشف عنها لأول مرة.

وعبرت عن فخرها بالمشاركة في العرض المسرحي "الوصية" على خشبة المسرح القومي، الذي يعتبر ملحمة وطنية في حد ذاته، عن استشهاد الجندي محمد المعتز رشاد، أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015 وكانت قصته ملهمة ومؤثرة لذلك تحولت لملحمة بطولية يتعلم منها الأجيال دروسا في الوطنية وحب الوطن والانتماء والتضحية من أجله.

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن حقيقة زواج كوكب الشرق أم كلثوم وإنجابها سرا.