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رياضة

الأهلي يرتدي الزي البديل أمام الدحيل في مونديال العالم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:03 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الزي البديل، ( القميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء ) خلال مباراة الدحيل مساء غد الخميس في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية،على أن الفريق القطري الطقم الأحمر كاملا ، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، والدكتور احمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب الذي يتولّى أعمال الترجمة بالجهاز الفني، بالإضافة إلى  أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، ونائبه أشرف عمر،  وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ، ورأفت إبراهيم، إداريي الفريق.

و تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي البديل،  المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء، على أن يرتدي حارس مرماه الطقم الأصفر كاملا، في حين يرتدي الدحيل الطقم الأحمر كاملا وحارس مرماه اللون البنفسجي.

وتطرق الاجتماع إلى التأكيد على أحقية كل فريق في إجراء خمسة تغييرات خلال المباراة، مع إمكانية أن يجري أي فريق تغييره السادس حال تعرض أحد لاعبيه لإصابة قوية نتج عنها نزيف في الرأس أو أي إصابات دماغية أو عند وصول المباراة إلى الوقت الإضافي.

وجاء من أبرز التعليمات أيضا أن يكون لكل فريق الحق في أن يجري ٣ لاعبين فقط من الاحتياطي عمليات الإحماء رفقة المدرب أثناء المباراة.

كما شهد الاجتماع التأكيد على موعد وصول الفريقين  إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها بساعة ونصف الساعة بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.


الأهلي يرتدي الزي البديل أمام الدحيل في مونديال العالم
الأهلي يرتدي الزي البديل أمام الدحيل في مونديال العالم
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