جيف بيزوس يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون

قالت شركة أمازون أن رئيسها التنفيذي لشركة جيف بيزوس Jeff Bezos، سيتنحي عن منصبه في وقت لاحق من هذا العام، وسيحل محله آندي جاسي Andy Jassy، المدير التنفيذي السحابي للشركة، وسوف يشغل "بيزوس" لاحقا منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الشركة الأمريكية.





وبحسب ما ذكرته شبكة "cnn"، شغل بيزوس منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون منذ تأسيسها في عام 1995، وساعد في نموها من متجر لبيع الكتب عبر الإنترنت إلى شركة عالمية للبيع بالتجزئة واللوجستيات بقيمة 1.7 تريليون دولار.





وقد جعل ذلك من "بيزوس" البالغ من العمر 57 عاما، أحد أغنى أثرياء العالم، حيث تجاوزت القيمة السوقية لشركة التجارة الألكترونية تريليون دولار في شهر يناير 2020، فيما تبلغ قيمتها حاليا أكثر 1.6 تريليون دولار.





وبينما يشغل "جاسي" منصب الرئيس التنفيذي للخدمات السحابية في أمازون منذ إنشائها، والذي بدأ العمل بالشركة الأمريكية في عام 1997.





ووجه بيزوس رسالة إلى موظفيه قائلا: "بدأت هذه الرحلة منذ حوالي 27 عاما عندما كانت أمازون مجرد فكرة، وليس لها اسم، اليوم، نوظف 1.3 مليون شخص موهوب ومتفاني، ونخدم مئات الملايين من العملاء والشركات، ونعرف على نطاق واسع كواحدة من أنجح الشركات في العالم، يسعدني أن أعلن أنني سوف أنتقل في الربع الثالث من هذا العام إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون ويصبح آندي جاسي الرئيس التنفيذي للشركة".





وجاءت هذه الأخبار كجزء من تقرير أرباح الشركة الربع سنوية، حيث سجلت فيه أمازون الربع الأول بقيمة 125.6 مليار دولار،بزيادة 44٪ عن نفس الفترة من العام السابق، متخطية توقعات محللي وول ستريت البالغة 119.7 مليار دولار.