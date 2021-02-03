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برلمان

وزير الكهرباء: مازلت مستاء حيال كفاءة الكهرباء في عدد من القرى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:37 م
الدكتور محمد شاكر،
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علي الجهد المبذول من أجل تطوير خدمات توصيل الكهرباء بالقري والنجوع، قائلًا:"كنت مستاء ولا أزال حيال بعض خدمات توصيل الكهرباء في عدد من القري.. وبقول لهم : "عايز أبعد واحد في القرية يحصل علي نفس كفاءه الخدمة المتوفرة لساكني القاهرة في أفصل مكان لها، وألا فأننا لا نؤدي عملنا الحقيقي".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وقال شاكر، إنه لن يتخيل أحد حجم المنصرف علي تطوير أفرع القطاع المختلفة، مشيرًا إلي أن المنصرف للخطة الاستثمارية لشركات التوزيع بنهاية العام الحالي يقدر بنحو 36 مليار جنية، وتم الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنية.

وأضاف شاكر، إلي الدور التي قامت به الحكومة لدعم القطاعات المتضررة لاسيما مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنها قطاع السياحية، بقوله : "مأجلين تحصيل فواتير الكهرباء في قطاع السياحة لفترة طويله من الزمن".
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