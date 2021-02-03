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محافظات

غدا.. وزير النقل يتفقد مشروع طريق كفر الشيخ - دسوق المزدوج

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:29 م
كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات
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محمود زيدان
يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غدًا، الخميس، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لتفقد مشروع طريق كفر الشيخ / دسوق المزدوج.


يحضر الزيارة، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.


كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، في ديسمبر الماضي، تفقد المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ طريق مزدوج يربط بين مدينتي كفر الشيخ ودسوق، والتي يبلغ  طولها 10 كم.


وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات صحفية له خلال زيارة رئيس الوزراء لمحافظة كفر الشيخ، إن القيمة التعاقدية لهذا المشروع تبلغ 1.1 مليار جنيه.


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