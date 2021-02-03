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برلمان

زعيم الأغلبية لـ وزير الإسكان: تجاوزات كبيرة في التعيينات بشركات المياه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:48 م
المهندس أشرف رشاد،
المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أثار المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، واقعة تعيين 76 عاملا بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدون مراعاة للقانون.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للتعقيب على بيان وزير الإسكان، المهندس عاصم الجزار.

وأشار رشاد، إلى أن المفارقة الغريبة أن 17 من هؤلاء العاملين من عائلة أحد النواب، متابعا: هذه الكارثة منتشرة في كل أفرع الشركة على مستوى الجمهورية.

وأكد زعيم الأغلبية، أنه تقدم بطلب إحاطة في الفصل التشريعي السابق، إلا أن ردود المسئولين كانت ليست على المستوى، لافتا إلى أنه تلقى طلبا من 8 عمال وعدوا بالتعيين في فرع الشركة بقنا، إلا أنه أكد أن طلبهم غير قانوني.

وأشار أشرف رشاد، إلى أن قيادات الشركة بالقاهرة ولا وزارة الإسكان لا تعلم شيئا عن هذا الأمر، مؤكدا وجود تجاوزات كبيرة في التعيين بكافة أفرع الشركة.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن 21 فرعا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي يتكبد خسائر، فضلا عن أن فاقد المياه بها 40%، فضلا عن أنها تمتلك أصول ما تستطيع به أن تكون أغنى الشركات في مصر.
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