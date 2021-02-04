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تكنولوجيا

نوكيا تطلق أحدث هواتفها Nokia 1.4 بسعر 1.871 جنيه .. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:01 ص
هاتف Nokia 1.4
هاتف Nokia 1.4
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة HMD، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "نوكيا" عن هاتف Nokia 1.4 الجديد، الذي يحتوي على تحسيات كبيرة للشاشة، من حيث الحجم، إلى جانب سعة البطارية، ويأتي بسعر 99 يورو (أي ما يعادل 1,871 جنيها مصريا).

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف نوكيا Nokia 1.4، بشاشة بقياس 6.51 بوصة، وبدقة عرض 720 بيكسل+، كما يأتي بأبعاد 20:9، ويحتوي الهاتف علىى نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا ألأمامية والتي تأتي بدقة 5 ميجابيكسل.


ويحتوي هاتف Nokia 1.4، على بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، يتم بشحنها بقدرة 5 وات، وتعد شركة HMD بعمر بطارية مدته يومين.

Nokia 1.4 colorways: Dusk

ويعمل هاتف Nokia 1.4 منخفض التكلفة بنظام التشغيل أندرويد 10 جو، كما يدعم التحديث إلى الإصدار الأحدث أندرويد 11 جو، ويتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج من نوع Qualcomm 215، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 1 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 16 جيجابايت الإصدار الأساسي، ولكن الإصدار الأعلى يتوفر بذاكرة رام بسعة 3 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقة  microSD حتى سعة 128 جيجابايت.

ويمتاز الجزء الخلفي من هاتف Nokia 1.4 بكاميرا خلفية مزدوجة بتصميم Oreo، توجد بها وحدتان الرئيسية بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 2 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت أسفل إعدادات الكاميرا.

Nokia 1.4 colorways: Fjord

ويعتمد هاتف Nokia 1.4 على خوارزميات المعالجة من شركة جوجل Google في تطبيق Camera Go، والذي يدعم تحسين تجربة التصوير بالهاتف مع ميزات مثل الوضعين الليلي والبورتريه.
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